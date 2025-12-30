元日に開催されるニューイヤー駅伝2026の区間エントリーが発表された。群馬県庁前を発着点に全7区間、100キロで行われ、今大会は70回の記念大会となり全40チームで争われる。

&TEAMのKが東京世界陸上に続きニューイヤー駅伝を盛り上げる「緊張感や熱気を精一杯お届けします」

前回大会、歴代最多26度目の頂点に輝いた旭化成は、前回1区区間賞・長嶋幸宝（21）、今年の5000m日本王者・井川龍人（25）が昨年同様1区とアンカーを務め、2024年大学駅伝二冠の国学院大から入部した山本歩夢（23）が3区に入った。

前回8秒差の2位だったHondaは東京世界陸上マラソン代表の小山直城（29）が最長区間（21.9km）の2区、男子5000m代表の森凪也（26）が1区でエントリー。

前回3位で2年ぶりの王者奪還を狙うトヨタ自動車は、1区に吉居大和（23）、11月に10000mで日本新記録を叩き出した鈴木芽吹（24）が2区。12月の福岡国際マラソンで2位の西山雄介（31）は外れたが、田沢廉（25）が3区と強力な布陣で挑む。

東京世界陸上マラソン代表の吉田祐也（28）が1区に入ったGMOインターネットグループは、新戦力・青山学院大卒の太田蒼生（23）が5区、鶴川正也（23）が7区でニューイヤーデビューを果たす。

東京世界陸上3000m障害で8位入賞の三浦龍司（23、SUBARU）は昨年に続き1区にエントリーとなり、有力選手たちが序盤から激突する。

【各チーム区間エントリー選手】

■旭化成（40年連続63回目、最多26回優勝）

1区/長嶋幸宝 2区/相澤晃

3区/山本歩夢 4区/亀田仁一路

5区/大六野秀畝 6区/市田孝

7区/井川龍人

■Honda（42年連続43回目、優勝2回）

1区/森凪也 2区/小山直城

3区/吉田礼志 4区/イェゴン ヴィンセント

5区/木村慎 6区/中山顕

7区/伊藤達彦

■トヨタ自動車（37年連続47回目、優勝4回）

1区/吉居大和 2区/鈴木芽吹

3区/田澤廉 4区/サムエル キバティ

5区/湯浅仁 6区/田中秀幸

7区/服部勇馬

■GMOインターネットグループ（7年連続7回目）

1区/吉田祐也 2区/今江勇人

3区/鈴木塁人 4区/テモイ マイケル

5区/太田蒼生 6区/嶋津雄大

7区/鶴川正也

■SUBARU（5年連続25回目）

1区/三浦龍司 2区/小林歩

3区/清水歓太 4区/イエゴン エマニエル

5区/山本唯翔 6区/長田駿佑

7区/並木寧音

■住友電工（9年連続12回目）

1区/遠藤日向 2区/白石光星

3区/佐藤榛紀 4区/砂岡拓磨

5区/野村昭夢 6区/高田康暉

7区/西川雄一朗

■三菱重工（17年連続30回目）

1区/井上大仁 2区/近藤亮太

3区/吉岡遼人 4区/キプラガット エマヌエル

5区/定方俊樹 6区/守屋和希

7区/小林大晟

■富士通（6年連続35回目、優勝3回）

1区/塩澤稀夕 2区/浦野雄平

3区/篠原倖太朗 4区/塩尻和也

5区/伊豫田達弥 6区/横手健

7区/潰滝大記

■安川電機（36年連続48回目）

1区/漆畑瑠人 2区/古賀淳紫

3区/合田椋 4区/キプタム ヴィクター

5区/阿部陽樹 6区/九嶋恵舜

7区/大畑和真

■花王（11年連続63回目）

1区/松岡竜矢 2区/長谷川柊

3区/安原太陽 4区/マサイ サムウェル

5区/杉山魁声 6区/巻田理空

7区/武田和馬

■クラフティア（51年連続57回目）※旧・九電工

1区/山内健登 2区/赤粼暁

3区/西久保遼 4区/キプンゲノ ニアマイア

5区/天野誠也 6区/大塚祥平

7区/福本真大

■ロジスティード（14年連続14回目）

1区/富田峻平 2区/平林清澄

3区/藤本珠輝 4区/ギデオン ロノ

5区/四釜峻佑 6区/村松敬哲

7区/海老澤憲伸

■ヤクルト（13年連続46回目）

1区/太田直希 2区/鎌田航生

3区/中村大聖 4区/スタンネリー ワイザカ

5区/伊地知賢造 6区/小島海斗

7区/郄久龍

■黒崎播磨（15年連続38回目）

1区/小泉樹 2区/福谷颯太

3区/田村友伸 4区/シトニック キプロノ

5区/細谷恭平 6区/前田義弘

7区/井手翔琉

■JR東日本（8年連続20回目）

1区/西脇翔太 2区/作田直也

3区/松永伶 4区/ダパッシュ ラファエル

5区/竹井祐貴 6区/横田俊吾

7区/作田将希

■トヨタ紡織（29年連続29回目）

1区/服部大暉 2区/西澤侑真

3区/小野寺悠 4区/マル イマニエル

5区/聞谷賢人 6区/浅井皓貴

7区/藤曲寛人

■サンベルクス（6年連続8回目）

1区/新山舜心 2区/吉田響

3区/越陽汰 4区/チェプセルゴン リチャード

5区/市山翼 6区/渡邉奏太

7区/市村朋樹

■SGホールディングス（31年連続32回目）

1区/佐藤一世 2区/近藤幸太郎

3区/関口絢太 4区/チャールズ カマウ

5区/吉本真啓 6区/館澤亨次

7区/中村唯翔

■中国電力（34年連続34回目、優勝2回）

1区/清野太成 2区/菊地駿弥

3区/野村颯斗 4区/コスマス ムワンギ

5区/池田勘汰 6区/久保出雄太

7区/中島大就

■JFEスチール（7年連続49回目）

1区/腰塚遥人 2区/岩崎大洋

3区/森川蒼太 4区/キプラガット ダン

5区/斉藤翔太 6区/兒玉陸斗

7区/大野陽人

■大阪ガス（4年連続13回目）

1区/山中博生 2区/西研人

3区/坂東剛 4区/中村友哉

5区/辻村公佑 6区/井上大輝

7区/堀畑佳吾

■西鉄（5年連続22回目）

1区/尾方馨斗 2区/中山凜斗

3区/設楽悠太 4区/ニクソン レシア

5区/津田将希 6区/設楽啓太

7区/冨永昌輝

■トヨタ自動車九州（17年連続24回目）

1区/大城義己 2区/牧瀬圭斗

3区/花尾恭輔 4区/アントニー マイナ

5区/横田玖磨 6区/田中楓人

7区/右田綺羅

■ひらまつ病院（3年連続7回目）

1区/三田眞司 2区/荻久保寛也

3区/上野裕一郎 4区/イェネブロ ビヤゼン

5区/栃木渡 6区/永戸聖

7区/溝口泰良

■愛知製鋼（4年連続41回目）

1区/児玉悠輔 2区/西村翔太

3区/山田泰史 4区/ムンガイサイモン ガサ

5区/住田優範 6区/坂本佳太

7区/秋山清仁

■YKK（34年連続36回目）

1区/森山真伍 2区/綱島辰弥

3区/鈴木大貴 4区/ジョナサン ディク

5区/細森大輔 6区/西田大智

7区/山森龍暁

■愛三工業（25年連続25回目）

1区/藤井寛之 2区/東瑞基

3区/住原聡太 4区/ケルビン キプラガット

5区/西方大珠 6区/新家裕太郎

7区/中西玄気

■トーエネック（14年連続16回目）

1区/竹内大地 2区/河合代二

3区/郄村比呂飛 4区/中野倫希

5区/小山裕太 6区/佐竹勇樹

7区/山中秀真

■マツダ（24年連続61回目、優勝2回）

1区/定方駿 2区/延藤潤

3区/向晃平 4区/ディエマ アイザック

5区/扇育 6区/小林青

7区/臼井健太

■中央発條（12年連続43回目）

1区/浅岡満憲 2区/冨田直樹

3区/石川龍芽 4区/サイディムサイモン ムシオ

5区/樋口大介 6区/穴澤友崇

7区/太田翔

■NTN（5年連続61回目）

1区/川瀬翔矢 2区/菊地駿介

3区/小林篤貴 4区/ウィルソン レマンガレ

5区/西代雄豪 6区/下尾悠真

7区/谷口辰煕

■セキノ興産（2年連続7回目）

1区/佐藤慎巴 2区/小島准

3区/渡辺一輝 4区/ジェームス ムオキ

5区/木本大地 6区/矢板慈生

7区/狩野琢巳

■中電工（30年連続30回目）

1区/福田翔 2区/北村惇生

3区/倉本玄太 4区/ヴィクター キプキルイ

5区/岡原仁志 6区/相葉直紀

7区/二岡康平

■戸上電機製作所（2年連続6回目）

1区/吉山侑佑 2区/山口廉

3区/堀田晟礼 4区/サイモン カリウキ

5区/岩室天輝 6区/渡邊太陽

7区/末次海斗

■大塚製薬（6年連続31回目）

1区/清水颯大 2区/梅崎蓮

3区/上門大祐 4区/中村光稀

5区/赤星雄斗 6区/岩佐一楽

7区/橋本尚斗

■M&Aベストパートナーズ（初出場）

1区/鬼塚翔太 2区/中川雄太

3区/山平怜生 4区/ムモ ジョセフ

5区/栗原直央 6区/板垣俊佑

7区/木付琳

■コニカミノルタ（2年ぶり50回目）

1区/平山大雅 2区/柏優吾

3区/星岳 4区/キベット ロジャース

5区/米満怜 6区/松井尚希

7区/廣澤優斗

■プレス工業（2年ぶり13回目）

1区/滋野聖也 2区/橋本龍一

3区/長谷川瑠 4区/ローレンス グレ

5区/今野純 6区/坂本健悟

7区/熊谷真澄

■ＮＤソフト（2年ぶり4回目）

1区/東海林宏一 2区/荒生実慧

3区/下條乃將 4区/アレクサンダー ムティソ

5区/竹内竜真 6区/島津裕太

7区/及川瑠音

■大阪府警（2年ぶり12回目）

1区/永信明人 2区/谷原先嘉

3区/大坂祐輝 4区/沖見史哉

5区/川田信 6区/比夫見将吾

7区/大類駿



※写真：前回大会のスタート時