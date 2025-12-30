ニューイヤー駅伝、区間エントリー発表 ！ 1区から三浦龍司、吉田祐也ら有力選手が激突、10000m日本新の鈴木芽吹が2区
元日に開催されるニューイヤー駅伝2026の区間エントリーが発表された。群馬県庁前を発着点に全7区間、100キロで行われ、今大会は70回の記念大会となり全40チームで争われる。
&TEAMのKが東京世界陸上に続きニューイヤー駅伝を盛り上げる「緊張感や熱気を精一杯お届けします」
前回大会、歴代最多26度目の頂点に輝いた旭化成は、前回1区区間賞・長嶋幸宝（21）、今年の5000m日本王者・井川龍人（25）が昨年同様1区とアンカーを務め、2024年大学駅伝二冠の国学院大から入部した山本歩夢（23）が3区に入った。
前回8秒差の2位だったHondaは東京世界陸上マラソン代表の小山直城（29）が最長区間（21.9km）の2区、男子5000m代表の森凪也（26）が1区でエントリー。
前回3位で2年ぶりの王者奪還を狙うトヨタ自動車は、1区に吉居大和（23）、11月に10000mで日本新記録を叩き出した鈴木芽吹（24）が2区。12月の福岡国際マラソンで2位の西山雄介（31）は外れたが、田沢廉（25）が3区と強力な布陣で挑む。
東京世界陸上マラソン代表の吉田祐也（28）が1区に入ったGMOインターネットグループは、新戦力・青山学院大卒の太田蒼生（23）が5区、鶴川正也（23）が7区でニューイヤーデビューを果たす。
東京世界陸上3000m障害で8位入賞の三浦龍司（23、SUBARU）は昨年に続き1区にエントリーとなり、有力選手たちが序盤から激突する。
【各チーム区間エントリー選手】
■旭化成（40年連続63回目、最多26回優勝）
1区/長嶋幸宝 2区/相澤晃
3区/山本歩夢 4区/亀田仁一路
5区/大六野秀畝 6区/市田孝
7区/井川龍人
■Honda（42年連続43回目、優勝2回）
1区/森凪也 2区/小山直城
3区/吉田礼志 4区/イェゴン ヴィンセント
5区/木村慎 6区/中山顕
7区/伊藤達彦
■トヨタ自動車（37年連続47回目、優勝4回）
1区/吉居大和 2区/鈴木芽吹
3区/田澤廉 4区/サムエル キバティ
5区/湯浅仁 6区/田中秀幸
7区/服部勇馬
■GMOインターネットグループ（7年連続7回目）
1区/吉田祐也 2区/今江勇人
3区/鈴木塁人 4区/テモイ マイケル
5区/太田蒼生 6区/嶋津雄大
7区/鶴川正也
■SUBARU（5年連続25回目）
1区/三浦龍司 2区/小林歩
3区/清水歓太 4区/イエゴン エマニエル
5区/山本唯翔 6区/長田駿佑
7区/並木寧音
■住友電工（9年連続12回目）
1区/遠藤日向 2区/白石光星
3区/佐藤榛紀 4区/砂岡拓磨
5区/野村昭夢 6区/高田康暉
7区/西川雄一朗
■三菱重工（17年連続30回目）
1区/井上大仁 2区/近藤亮太
3区/吉岡遼人 4区/キプラガット エマヌエル
5区/定方俊樹 6区/守屋和希
7区/小林大晟
■富士通（6年連続35回目、優勝3回）
1区/塩澤稀夕 2区/浦野雄平
3区/篠原倖太朗 4区/塩尻和也
5区/伊豫田達弥 6区/横手健
7区/潰滝大記
■安川電機（36年連続48回目）
1区/漆畑瑠人 2区/古賀淳紫
3区/合田椋 4区/キプタム ヴィクター
5区/阿部陽樹 6区/九嶋恵舜
7区/大畑和真
■花王（11年連続63回目）
1区/松岡竜矢 2区/長谷川柊
3区/安原太陽 4区/マサイ サムウェル
5区/杉山魁声 6区/巻田理空
7区/武田和馬
■クラフティア（51年連続57回目）※旧・九電工
1区/山内健登 2区/赤粼暁
3区/西久保遼 4区/キプンゲノ ニアマイア
5区/天野誠也 6区/大塚祥平
7区/福本真大
■ロジスティード（14年連続14回目）
1区/富田峻平 2区/平林清澄
3区/藤本珠輝 4区/ギデオン ロノ
5区/四釜峻佑 6区/村松敬哲
7区/海老澤憲伸
■ヤクルト（13年連続46回目）
1区/太田直希 2区/鎌田航生
3区/中村大聖 4区/スタンネリー ワイザカ
5区/伊地知賢造 6区/小島海斗
7区/郄久龍
■黒崎播磨（15年連続38回目）
1区/小泉樹 2区/福谷颯太
3区/田村友伸 4区/シトニック キプロノ
5区/細谷恭平 6区/前田義弘
7区/井手翔琉
■JR東日本（8年連続20回目）
1区/西脇翔太 2区/作田直也
3区/松永伶 4区/ダパッシュ ラファエル
5区/竹井祐貴 6区/横田俊吾
7区/作田将希
■トヨタ紡織（29年連続29回目）
1区/服部大暉 2区/西澤侑真
3区/小野寺悠 4区/マル イマニエル
5区/聞谷賢人 6区/浅井皓貴
7区/藤曲寛人
■サンベルクス（6年連続8回目）
1区/新山舜心 2区/吉田響
3区/越陽汰 4区/チェプセルゴン リチャード
5区/市山翼 6区/渡邉奏太
7区/市村朋樹
■SGホールディングス（31年連続32回目）
1区/佐藤一世 2区/近藤幸太郎
3区/関口絢太 4区/チャールズ カマウ
5区/吉本真啓 6区/館澤亨次
7区/中村唯翔
■中国電力（34年連続34回目、優勝2回）
1区/清野太成 2区/菊地駿弥
3区/野村颯斗 4区/コスマス ムワンギ
5区/池田勘汰 6区/久保出雄太
7区/中島大就
■JFEスチール（7年連続49回目）
1区/腰塚遥人 2区/岩崎大洋
3区/森川蒼太 4区/キプラガット ダン
5区/斉藤翔太 6区/兒玉陸斗
7区/大野陽人
■大阪ガス（4年連続13回目）
1区/山中博生 2区/西研人
3区/坂東剛 4区/中村友哉
5区/辻村公佑 6区/井上大輝
7区/堀畑佳吾
■西鉄（5年連続22回目）
1区/尾方馨斗 2区/中山凜斗
3区/設楽悠太 4区/ニクソン レシア
5区/津田将希 6区/設楽啓太
7区/冨永昌輝
■トヨタ自動車九州（17年連続24回目）
1区/大城義己 2区/牧瀬圭斗
3区/花尾恭輔 4区/アントニー マイナ
5区/横田玖磨 6区/田中楓人
7区/右田綺羅
■ひらまつ病院（3年連続7回目）
1区/三田眞司 2区/荻久保寛也
3区/上野裕一郎 4区/イェネブロ ビヤゼン
5区/栃木渡 6区/永戸聖
7区/溝口泰良
■愛知製鋼（4年連続41回目）
1区/児玉悠輔 2区/西村翔太
3区/山田泰史 4区/ムンガイサイモン ガサ
5区/住田優範 6区/坂本佳太
7区/秋山清仁
■YKK（34年連続36回目）
1区/森山真伍 2区/綱島辰弥
3区/鈴木大貴 4区/ジョナサン ディク
5区/細森大輔 6区/西田大智
7区/山森龍暁
■愛三工業（25年連続25回目）
1区/藤井寛之 2区/東瑞基
3区/住原聡太 4区/ケルビン キプラガット
5区/西方大珠 6区/新家裕太郎
7区/中西玄気
■トーエネック（14年連続16回目）
1区/竹内大地 2区/河合代二
3区/郄村比呂飛 4区/中野倫希
5区/小山裕太 6区/佐竹勇樹
7区/山中秀真
■マツダ（24年連続61回目、優勝2回）
1区/定方駿 2区/延藤潤
3区/向晃平 4区/ディエマ アイザック
5区/扇育 6区/小林青
7区/臼井健太
■中央発條（12年連続43回目）
1区/浅岡満憲 2区/冨田直樹
3区/石川龍芽 4区/サイディムサイモン ムシオ
5区/樋口大介 6区/穴澤友崇
7区/太田翔
■NTN（5年連続61回目）
1区/川瀬翔矢 2区/菊地駿介
3区/小林篤貴 4区/ウィルソン レマンガレ
5区/西代雄豪 6区/下尾悠真
7区/谷口辰煕
■セキノ興産（2年連続7回目）
1区/佐藤慎巴 2区/小島准
3区/渡辺一輝 4区/ジェームス ムオキ
5区/木本大地 6区/矢板慈生
7区/狩野琢巳
■中電工（30年連続30回目）
1区/福田翔 2区/北村惇生
3区/倉本玄太 4区/ヴィクター キプキルイ
5区/岡原仁志 6区/相葉直紀
7区/二岡康平
■戸上電機製作所（2年連続6回目）
1区/吉山侑佑 2区/山口廉
3区/堀田晟礼 4区/サイモン カリウキ
5区/岩室天輝 6区/渡邊太陽
7区/末次海斗
■大塚製薬（6年連続31回目）
1区/清水颯大 2区/梅崎蓮
3区/上門大祐 4区/中村光稀
5区/赤星雄斗 6区/岩佐一楽
7区/橋本尚斗
■M&Aベストパートナーズ（初出場）
1区/鬼塚翔太 2区/中川雄太
3区/山平怜生 4区/ムモ ジョセフ
5区/栗原直央 6区/板垣俊佑
7区/木付琳
■コニカミノルタ（2年ぶり50回目）
1区/平山大雅 2区/柏優吾
3区/星岳 4区/キベット ロジャース
5区/米満怜 6区/松井尚希
7区/廣澤優斗
■プレス工業（2年ぶり13回目）
1区/滋野聖也 2区/橋本龍一
3区/長谷川瑠 4区/ローレンス グレ
5区/今野純 6区/坂本健悟
7区/熊谷真澄
■ＮＤソフト（2年ぶり4回目）
1区/東海林宏一 2区/荒生実慧
3区/下條乃將 4区/アレクサンダー ムティソ
5区/竹内竜真 6区/島津裕太
7区/及川瑠音
■大阪府警（2年ぶり12回目）
1区/永信明人 2区/谷原先嘉
3区/大坂祐輝 4区/沖見史哉
5区/川田信 6区/比夫見将吾
7区/大類駿
※写真：前回大会のスタート時