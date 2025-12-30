元まねきケチャ・松下玲緒菜、12月末で所属事務の退所を発表「今後もアーティストとしての活動を続けてまいります」
アイドルグループ・まねきケチャの元メンバー、松下玲緒菜（26）が29日、自身のXを更新。12月末をもって所属事務所を退所すると発表した。
【写真】髪をかきあげ…美白ボディを披露する松下玲緒菜
文書にコメントを添えて投稿。「ご報告」と題し、「この度、2025年12月末をもちまして、所属事務所を円満に退所することになりました」と報告。「これまで支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。今後もアーティストとしての活動を続けてまいりますので、引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします」とつづった。
また、文書では「ソロ活動を通してたくさんの出会いや経験を重ね、学び、成長することができました」と振り返り。「これからも感謝の気持ちを忘れずに、自分の言葉と表現で、音楽や表現活動に真摯に向き合っていきたいと思っています」などと伝えた。
最後に「今後も松下玲緒菜は、アーティストとしての活動を続けてまいりますので、引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします」などと呼びかけた。
松下は1999年5月2日生まれ、愛知県出身。まねきケチャは“顔面最強集団”として知られ、センターを務める松下はルックス、雰囲気、キャラクターなどあらゆる要素から、アイドルをやるために生まれてきた「ナチュラルボーンアイドル」と呼ばれていた。2023年に同グループを卒業。グラビアなどでも活動していた。
