ÀïÎÏ³°¤«¤é2¤«·î¡Ä±í30ºÐ¤Î·èÃÇ¤Ë¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡¥¨¡¼¥ë»¦Åþ¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±üÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡×
µð¿Í¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ËÌÂ¼Âó¸Ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°úÂà¤òÊó¹ð
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤òº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌÂ¼Âó¸ÊÆâÌî¼ê¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö°úÂà¤·¤Þ¤¹¡×¤È8Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¾ï¤ËÌîµå¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿»þ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬Æ¬¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤É¤³¤«¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦Îý½¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ìîµå¤Ë¿¿·õ¤À¤Ã¤¿¤·ËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤êÇº¤ßÈ´¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì©Ãå¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ëÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤â¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¾®¤µ¤Êº¢¤«¤éÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤âÊ¹¤«¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁª¼ê»×¤¤¤Ê¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊµåÃÄ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µð¿Í¤«¤é¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¡¢°ìÅÙµåÃÄ¤ò½Ð¤¿¼«Ê¬¤ò¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âô»³¹Í¤¨¤Æ½Ð¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÅú¤¨¤Ë¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ï2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç°¡Âç¤«¤éµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£2023Ç¯¥ª¥Õ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇÂ¿¤Î62»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢ÂÇÎ¨.190¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê10·î24Æü¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£12·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè3»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30ºÐ¤Î·èÃÇ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°úÂà¤ÏÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê±üÍÍ¤È¶¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÀµÄ¾¤Þ¤ÀÁá¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¼éÈ÷¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌî¼êÅÐÈÄ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂô»³²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Â³¡¹ÆÏ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë