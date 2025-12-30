「シャッフルアイランド」伊藤桃々、美スタイル際立つ衣装姿公開「ILLITモカちゃん風でヘアメ」
【モデルプレス＝2025/12/30】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が12月29日、自身のInstagramを更新。印象をガラリと変えたヘアメイク姿を披露し、話題となっている。
【写真】25歳全顔整形モデル「似てる」人気K-POPアイドル風ヘアメ
伊藤は「ILLITのモカちゃん風でヘアメしてもらったわたし」とつづり、カメラマンの茉那実氏（＠manami.ph）が撮影した写真を投稿。前髪をピンで留めおでこを出し、5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のMOKA（モカ）に寄せたヘアスタイルとメイクをし、ワンショルダートップスにデニムミニスカートを合わせ、美しいスタイルが際立つ服装を公開している。
この投稿に「モカちゃんに似てる」「いつもと違った雰囲気も可愛い」「今年1年お疲れ様」「スタイル抜群」「美人すぎ」などとコメントが集まっている。
同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
◆伊藤桃々、印象ガラリのヘアメイク公開
◆伊藤桃々の投稿に反響
