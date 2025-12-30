長濱ねる、ショーパン×黒タイツで美脚スラリ「全身のバランス神」「冬の最強コーデ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/30】女優の長濱ねるが12月29日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】27歳元坂道「細くて綺麗」美脚透ける黒タイツコーデ
長濱は「＠coach のバッグを私服に合わせてみたよう」「賑やかなチャームも可愛い」とつづり、ファッションブランド「COACH」のアイテムを取り入れたコーディネート写真を投稿。グレーのトップスに黒のショートパンツとタイツを合わせた、美しい脚のラインが際立つショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「ショートパンツ姿が素敵すぎる」「全身のバランス神」「透明感すごい」「脚が長い」「冬の最強コーデ」「脚が細くて綺麗」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
