◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 井岡一翔―マイケル・オルドスゴイッティ ▽ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）級挑戦者決定戦１０回戦 吉良大弥―イバン・バルデラス（３１日、大田区総合体育館）

元世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が３０日、都内のホテルでＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦の前日計量と記者会見に臨み、リミットちょうどの５３・５キロでパス。対戦相手の同級１１位マイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズエラ＝は２００グラムアンダーの５３・３でクリア。７か月ぶりの再起戦でバンタム級転向初戦に臨む井岡は、「この試合でバンタム級でも全然強いな、戦えるなというところを見せたい」と意気込んだ。

２７日にサウジアラビアで行われた興行でスーパーバンタム級転向初戦に臨んだＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は、ＷＢＣ同級１０位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝の驚異的タフネスに苦しみながらも判定勝ちした。井岡は中谷の試合について「階級を上げて挑戦することはすごく難しいことだと思う。それに対して挑戦していることが素晴らしいこと」とした上で、「階級を上げたことで厳しい展開になった部分もあると思うが、相手のスタイルだったり戦略だったり、中谷選手が研究されていたり、中間距離でなかなか戦えず距離をつぶされて接近戦の展開がずっと続いてしまったことも、階級以前に戦い方としてきつい展開だったんじゃないか」と指摘。「階級を上げて初戦でああいった相手と戦って、それが露骨に出てしまった。相手は前に来るスタイルしかなかったので、それを今までのパワーとか経験でなかなか止めることができなかったんじゃないかと感じた」と分析した。

一方で、階級アップによる“壁“については「僕自身も階級を上げて４階級制覇をやってきている。常にそういう難しさ、覚悟は自分の中でも考えながらやってきている。あの試合を見て階級を上げることが難しいとは別に感じなかった」と話した。

井岡は昨年７月、ＷＢＡ・ＩＢＦ世界スーパーフライ級王座統一戦でフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に敗れ王座陥落。今年５月にマルティネスへの雪辱戦に挑むも判定負け。１０月、バンタム級に転級して日本男子初の５階級制覇を目指すことを表明した。

戦績は井岡が３１勝（１６ＫＯ）４敗１分け、オルドスゴイッティは１５勝（１４ＫＯ）１敗。