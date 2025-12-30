経済学者・成田悠輔氏が、自身がＭＣを務める番組の降板を発表した。

日本テレビ系「夜明け前のＰＬＡＹＥＲＳ」の公式ＹｏｕＴｕｂｅに「成田悠輔より お知らせ」と題した動画をアップし、「番組スタッフの皆さんと話し合った結果、『夜明け前のＰＬＡＹＥＲＳ』やめます」と報告。

「なぜやめるのかですが、もちろん私がコンプラ違反をしたからです、と言いたいところなのですが、残念ながらそんな劇的でエキサイティングな人生も送れておりません」とし、「やめるのはもめたからではなく、単に飽きたからです。やる気がなくて申し訳ありません」と語った。

これまでに迎えたゲストは３０人以上。「何の一貫性もないゲストの皆さん、本当にありがとうございました」と語り、「そして、この番組は今後は夜明け前ではないただの『ＰＬＡＹＥＲＳ』として、引き続きよくわからない迷走を続けていくそうです。その迷走及び絶滅への道乗り、勝手にお楽しみください」とコメント。

「ということで、楽しくなければテレビじゃない。いつフジテレビみたいになるのかとっても楽しみな日本テレビ。ありがとうございました」と結んだ。

同番組は成田氏が今、最もしゃべりたい話題のゲストと本音で語り合う対談番組だった。動画の概要欄では「『夜明け前のＰＬＡＹＥＲＳ』はこれまで成田悠輔さんにＭＣをお願いして３年間配信・放送していましたが、いよいよ本当に出てくれるゲストがいなくなりましたので、成田さんＭＣの『夜明け前のＰＬＡＹＥＲＳ』はしばらくお休みし、『ＰＬＡＹＥＲＳ』として様々な企画をお届けする番組に生まれ変わります。２０２６年から４年目に突入しますが、引き続きよろしくお願いします」と説明した。