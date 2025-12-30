【吉原康和】新年一般参賀、愛子さまと悠仁さまの「ご登場順」はどちらが先…？皇位継承順だけではない皇室の「順序」

2026年1月2日、皇居で開かれる新年一般参賀に、昨年秋に成人式を挙げた秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁さまが初めて出席する。通学している大学の授業がないため、学業に影響しない範囲で早くから皇族としての経験を積んでほしいという秋篠宮ご夫妻のご意向を汲んでの対応とみられる。一般参賀には天皇、皇后両陛下の長女、愛子さまも出席される予定で、同世代の愛子さまと悠仁さまが広く国民の前で並び立たれる初めての場となる。そこで、皇位継承順2位の悠仁さまがご登場する順番も気になるところだが、その答えはーー。

7年前の「お忍び見学」

「悠仁さまは、成年を迎えられた昨年秋の園遊会にお出ましになることも検討されましたが、この時は大学進学を控えられた重要な時期のため、学業優先ということで出席を見送られました。その後、筑波大学への進学、そして成年式の儀式を終えられ、大学が冬休みの時期でもありますことから、秋篠宮ご夫妻の希望も踏まえてご判断されたことでしょう」

宮内庁関係者は、秋篠宮さま以来の久々の男性皇族の一般参賀の出席に注目する。

また、関係者によると、悠仁さまは、7年前の2018年12月の上皇さま（当時は天皇陛下）の天皇誕生日の一般参賀を“お忍び”で見学されたこともあった。翌年に退位を控えた上皇さまが最後の天皇誕生日一般参賀で、悠仁さまは当時12歳の小学6年生。大歓声の中、一般の参賀者に交じり、皇居内の東庭から目にされた上皇ご夫妻や天皇、皇后両陛下（当時は皇太子ご夫妻）、そしてご両親の秋篠宮ご夫妻らが立たれた宮殿・長和殿のベランダに、今度は成人になったご自身が立たれることになる。秋篠宮家では、眞子さんや佳子さまも成人前に、一般参賀を見学されていたという。

秋篠宮家の事情に詳しい江森敬冶氏は、著書『悠仁さま』（講談社）の中で「悠仁さまの強い希望で実現した皇居での一般参賀訪問だが、彼が両親たちとベランダに立つとき、この体験と記憶は必ず、役に立つはずである。『生きた帝王教育』とは、まさにこのことであろう」と述べている。

悠仁さまが愛子さまの「前」という憶測

悠仁さまは、秋篠宮さまに次ぐ皇位継承順2位で、現行の皇位継承ルールが変わらない限り、将来の天皇になる立場にある。このため、新年一般参賀や園遊会の並ぶ順序について、インターネットやSNS上では「悠仁さまが愛子さまより『前』に並ぶのではないか」との観測が絶えない。

但し、園遊会と違って新年一般参賀では天皇、皇后両陛下を中心に、左右それぞれに上皇ご夫妻や秋篠宮ご夫妻などの皇族方が、横一列に家族単位などで立つため、並ぶ順序は分かりにくい。

そこで、より正確さを期するため、皇族方が一般参賀で立つ宮殿・長和殿のベランダに入場してくる順番を見ていくことにしよう。

昨年は、両陛下を先頭に上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻に続いて愛子さま、佳子さま、常陸宮妃華子さまの順だった。これは、愛子さまが成年後に初めて出席した2023年4月の園遊会での並ぶ順序（退位後の上皇ご夫妻は欠席）と変わりない。

悠仁さまが新たに加わる2026年の新年一般参賀では、昨年までの順番はどうなるのか。

男子優先ではなく「年齢順」

結論を言うと、佳子さままでの順番は変わらず、佳子さまに次いで悠仁さまが入場し、その後に皇位継承順3位の常陸宮さま（欠席の場合は常陸宮妃華子さま）に続く予定で、上皇ご夫妻などを含めて全員が参列したと仮定した場合、悠仁さまの入場順位は9番目になるとみられる。

根拠の一つは、2024年11月15日、明治以降の皇族で最高齢の101歳で逝去された三笠宮妃百合子さまの葬儀（11月26日）の際、秋篠宮ご夫妻に続いて参列・拝礼されたのは、愛子さま、佳子さま、悠仁さまの順だったからだ。葬儀の時、悠仁さまは成人になっていた。秋篠宮家内の姉弟の順番も、男子優先ではなく、年齢順を採用したものとみられる。

また、2003年4月17日に行われた春の園遊会の写真をみると、「三笠山」と呼ばれる東京・元赤坂の赤坂御苑の小高い丘に整列した皇族方の中で、天皇家の内親王の黒田清子さん（2005年に結婚で皇籍離脱列）の順番は、秋篠宮妃紀子さまに次ぐ7番目で、皇位継承順位3位の常陸宮さまの前だった。

悠仁さまは皇位継承順位2位ではあるが、現時点では皇太子待遇の皇嗣の立場ではない。常陸宮家と同じ宮家である秋篠宮家の親王とみることもできる。このため、「平成の前例に従えば、宮家の親王である悠仁さまは、天皇家の内親王より前に並ぶことはないのではないか」（元宮内庁幹部）という考え方もある。

いわば、天皇を中心とする直系＝内廷皇族優先に基づく考え方で、愛子さまが悠仁さまより「前」に入場する根拠とみられる。内廷皇族とは、天皇と生計を一にする皇族で、現在では、天皇、皇后両陛下と上皇ご夫妻、愛子さまの5人である。

「男性継承に限定」の限界

但し、愛子さまが悠仁さまより「前」であったとしても、この順序が未来永劫不変というわけではない。今上陛下の退位に伴い、秋篠宮さまが即位、悠仁さまが皇太子として内廷皇族となれば、瞬時にその立場は変わることになる。

しかし、陛下が上皇さまと同じ年齢まで在位したと仮定しても、陛下の退位は20年後も先の話である。陛下と秋篠宮さまの年齢差は5歳しか離れていないことを考えれば、今年11月の誕生日で還暦を迎えた秋篠宮さまの年齢は80歳に達し、超高齢での即位は現実的ではない。

一方で、女性の社会的活躍やジェンダー平等など、社会の価値観が変化する中、皇室の在り方も時代とともに変容していく可能性もある。新年一般参賀に成年になられた男性皇族の悠仁さまの出席は喜ばしい限りだが、このまま男子継承に限定したルールを続けるのであれば、悠仁さまが即位するころには彼の周囲に同世代の皇族がほとんどいないという事態も現実味を帯びる。皇室の生き残り策を考えるのは待ったなしの状況である。新年一般参賀を訪れる国民の中にはそんなことを思い浮かべる人も少なくないかもしれない。

