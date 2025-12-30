お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）が29日深夜に生放送されたABCテレビの特番「八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025〜万博級の国宝ネタでエッホエッホ倍倍FIGHT!SP」（後11・10）に出演。話題となった「TE W」での“スカシ”を再びえぐられた。

この日は、2年ぶりの企画「スカシ課ポリス」が出動。「フリに応えていない」「ムダにイキっている」「積極的に何かを起こそうとしない」など芸人としてはあるまじき“スカシ行為”にめっぽう厳しい「ちょんまげラーメン」田渕章裕が、「スカシ、あかん」「今年のスカシ、今年のうちに」と取り締まりを強化した。

田渕は「この年末は特にスカシというものに注目が集まっております」と強調。13日に行われた「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」のことだ。

審査員を務めた粗品が、同じく審査員のさらば青春の光・森田哲矢のスカシを指摘した。その後、エルフの漫才に対して痛烈なダメ出しと愛ある批評と激励を長尺で展開。これに荒川は「粗品さん！すいません、ホントにありがたいんですけど、Wから出て行ってくれませんか！迷惑なんです」とピシャリ。スタジオが盛り上がる中、粗品は「スカしたな、お前もスカしたな」と迫った。

「大変やったな」と田渕に言われた荒川は「ちょっと待ってくださいよ…。そんなスカシ、スカシばっかり言うんやったら、この楽屋ニュースから出て行ってくださいよ！」と再びTHE Wでのひと幕を再現。「それやー！それがスカしとんねん、オマエは！」と言われたが、小籔千豊からは「スカしてへんやん、オマエ（田渕）のフリに応えてるやん」とフォローの声が上がった。

荒川は「もうイヤや〜！スカシ、スカシ、スカシってうるさいねん!!」と絶叫。「またそうやってスカシから逃げんのか！」と田渕に言われ、「ちょっと待って怖〜い！」とおびえた。

田渕は「賞レースにおいての粗品と荒川のやり取り。これは一見、スカシなのかスカシじゃないのか分かりにくい。スカシじゃないんじゃないのかという声もありました」と解説を始めた。

「ただ賞レースという場においては、ちゃんとした会話、やり取りも見たい、聞きたいわけです。粗品がちゃんとした話を荒川に振ったにも関わらず、荒川はすごくファニーに返した。お笑いで返しましたね。これは、求められてる会話をしっかり行っていない。フリに応えていない、に該当してしまってる。これはスカシです！」と断定。荒川は“有罪確定”に肩を落としていた。