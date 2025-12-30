¥·¥ã¥ï¡¼¤âÊÛÅö¤â¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¡Ä¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤«¤é´ÆÆÄ¤Ø¡¢¼ÄÅÄÁ±Ç·¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¶ìÏ«¤ÈÌ¾¥³¥Ô¡¼ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¡ÚÃ´Åöµ¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î30Ç¯¡Û
¡¡ÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤òÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÃ´Åöµ¼Ô¤ò¤Ä¤±¤Æ¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£ÎòÂå¤ÎÃ´Åöµ¼Ô¤¬»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï30Ç¯´Ö¡¢¤Û¤Ü·Ð±ÄÅª¤Ë¸·¤·¤¤»þ´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1995Ç¯¤ËÁ°¿È¤ÎÊ¡²¬¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¼ÄÅÄÁ±Ç·¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡1996Ç¯½©¤Ë´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¤Ç´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÊ¡²¬»ÔÀ¾¶è¤Îº£ÄÅ±¿Æ°¸ø±à¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¥·¥ã¥ï¡¼¤Ï1²ó100±ß¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¯¥é¥Ö¤«¤é¹Å²ß¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤¬Áá¤¯¡Ê¥·¥ã¥ï¡¼¼¼¤«¤é¡Ë½Ð¤ÆÍ¾¤Ã¤¿»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÍá¤Ó¡¢100±ß¤òÉâ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤È¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤ò»ý¤ÄÀÄÇ¯¤Ï¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë³°¹ñÀÒÁª¼ê¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2004Ç¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç203»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡08Ç¯7·î¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Î´ÆÆÄ¤ËÉ¬Í×¤ÊSµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÍâÆü¤Ë¥ê¥È¥Ð¥ë¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢¸åÇ¤¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿¡£³°Éô¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ëºâ¸»¤¬¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤Îà¶ìÆù¤Îºöá¤È¤â¸À¤¨¤ëÇÛÅ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤á¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÂÐÀïÁê¼ê¤Î´ÆÆÄ¤¬¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë½Ð¤¿¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢Éé¤±¤¸¤ÈÈô¤Ó¤À¤·¡Ö¤ï¤¶¤ÈÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡J2¤Î1»î¹ç¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÐÏ¿¿Í¿ô¤Ï¤«¤Ä¤Æ16¿Í¤¬¾å¸Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10Ç¯1·î¤ËµÞ¤¤çJ1¤ÈÆ±¤¸¤¯18¿Í¤ËÁý¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·Í½»»¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¡²¬¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Þ¤Ç16¿Í¤Î¤Þ¤ÞÀï¤Ã¤¿¡£¡Ö»î¹ç¸å¤Î¿©»ö¤Ï1¿Í500±ß¤ÎÊÛÅö¡£»î¹çÁ°¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¡Ø¥Á¥¥óÆîÈÚ¡¢ÂçÀ¹¤ê¤Í¡Ù¤È¤«Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¾º³Ê¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡³°¹ñÀÒ¤Î¼çÎÏ¤âÉÔºß¡£¸Â¤é¤ì¤¿ÀïÎÏ¤ÈÍ½»»¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤È¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Àï½Ñ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÀ¸¤ß¡¢Ê¡²¬¤òJ1¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¡Öº£¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¾ï¤ËÁê¼ê¤ÎÇØ¸å¤òÁÀ¤¤¡¢¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤ÆÌ£Êý¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
¡¡¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡×¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿§¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥ÖóÕÌÀ¡Ê¤ì¤¤¤á¤¤¡Ë´ü¤Ë¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¡¢¼«¿È¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¡×¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢10Ç¯¤Ï¼ç¤Ë¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿½ÓÂ¤ÎÅÄÃæÍ¤¾»¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¤¾»¤ò¤ä¤ê¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áö¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇÃ»¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤âÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£Åö»þ¡Ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¡ËÍî¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¡ÊÁ°Àþ¤Ë¡Ë¾å¤²¤ë¤Ã¤ÆÌóÂ«»ö¤ò¤·¤¿¤°¤é¤¤¡×¡£23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅÄÃæÍ¤¾»¤Ï¹ÃÉÜ¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç2ÆÀÅÀ¡£¾ë¸å¼÷¤Î¡Ö°ðºÊ¥´¡¼¥ë¡×¤ÇÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î¤Î¥Û¡¼¥àÀéÍÕÀï¤â¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÍ×½ê¤Ç³èÌö¤·¡¢¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Îºö¤ÏÅªÃæ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤¬ÂàÇ¤¤·¤¿¸å¡¢Ê¡²¬¤ÏÂå¹Ô¤â´Þ¤á¤ë¤È9¿Í¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëµ¼ÔÈ¾À¸¤ÎÃæ¤Ç¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¡×¤Û¤É¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¡¢¡Ö·§¤óËª¡×¤¬¸ì¸»¤Î¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍèµ¨J3¤«¤éÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊJFL¡Ë¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¾ÂÄÅ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£ÅÙ¤â¤¤Ã¤ÈÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ê2007¡Á12¡¢16¡¢17¡¢24¡¢25Ç¯Ã´Åö¡¡Ëö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë