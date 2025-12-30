日本勢9人がトップ40で2025年フィニッシュ 山下美夢有は4位キープ【女子世界ランキング】
12月29日、今年最後の女子世界ランキングが発表された。
【写真】ヘビを投げてご満悦のシブコ
日本勢最上位の山下美夢有は4位をキープ。西郷真央（9位）、竹田麗央（14位）、畑岡奈紗（18位）らも順位をキープした。岩井明愛（23位）、古江彩佳（29位）、岩井千怜（30位）、勝みなみ（37位）、佐久間朱莉（40位）ら日本勢9人がトップ40で2026年を迎える。渋野日向子は133位。来季から米ツアーが主戦場となる原英莉花と櫻井心那は、それぞれ188位、193位につけた。ランキング1位はジーノ・ティティクル（タイ）がキープ。2位のネリー・コルダ（米国）、3位のミンジー・リー（オーストラリア）も順位を維持した。
