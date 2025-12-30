陸上男子１００メートルで９秒９５の日本記録を持つ山縣亮太が３０日、自身のインスタグラムを更新。「私事ですがお付き合いをさせていただいていた方と今年入籍を致しました」などと記し、結婚を報告した。

山縣は度重なる怪我で昨年の日本選手権を欠場。４大会連続の五輪代表入りを逃した。今季は世界選手権代表入りこそならなかったが、８月に１０秒０８をマークして復活を印象づけた。

この日の投稿で山縣は「自分にとって激動の一年でした」とシーズンを振り返り、支えてくれた関係者やスタッフに感謝の思いを記した。同時に結婚を報告し、「公私共に多くのことを経験した一年となりましたが、今後もより一層競技に邁進してききたいと思います」と今後への抱負をつづった。

山縣の投稿全文は以下の通り。

◇ ◇

昨年１０月、約半年ぶりに競技復帰をして以降２０２５年シーズンは自分にとって激動の一年でした。目標としていた世界陸上の出場は叶いませんでしたが、８月には２０２１年６月の日本記録以来４年ぶりの１０．０秒台、１０．０８秒を記録することが出来ました。

また春先に骨折をしてしまいましたが、５月末に復帰して以降１０月の国スポまでレースに出場し続けられたことは、近年怪我で離脱することの多かった自分にとって今シーズンの新たな取り組みが結実したという、一つの自信にもなりました。苦しい時期を支えてくれた現場スタッフをはじめ、会社、スポンサー、ファンの方々に心からの感謝を申し上げます。

また私事ですがお付き合いをさせていただいていた方と今年入籍を致しました。公私共に多くのことを経験した一年となりましたが、今後もより一層競技に邁進していきたいと思います。

これからも変わらない温かいご声援をよろしくお願いいたします。

皆様が良い年末年始を迎えられますよう、心よりお祈り申し上げます。

山縣