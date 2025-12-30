REALITY Studiosは、12月30日より31日にかけて開催されるイベント「コミックマーケット107」にて「すぺしゃりて」のブースを出展している。場所は南3ホールNo.2321。

「すぺしゃりて」は同社が手掛けるVtuberグループ。ブースでは限定グッズの販売をはじめ、メンバーと1:1で対話する機会となる「お渡し会」や、会場限定のライブ配信が行なわれる。また、メッセージ付きのラッキーカード（全36種）がもらえる「すぺしゃりてスロット」なども設置されている。

直近では安心院みささんの電撃加入で話題となった「すぺしゃりて」だが、メンバーと直接話せる機会が用意されているということもあってかブースは大盛況。スロットに興じるファンの姿も多く見られた。

物販コーナーは長蛇の列。サンプル展示の横にはサインなども掲示されている

モニターが3つ。訪問時は動画が流れていたが、ここでお渡し会が実施される

メッセージ付きのラッキーカード）がもらえる「すぺしゃりてスロット」。メンバーによるボイスや演出が楽しい

電撃移籍した安心院みささんの紹介動画も放送されていた