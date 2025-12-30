アジア株 香港市場ややしっかり、その他冴えない アジア株 香港市場ややしっかり、その他冴えない

３０日のアジア株は、香港ハンセン指数が比較的しっかりも、その他は冴えない動き。中国本土株はICT関連がしっかり



東京時間13:37現在

香港ハンセン指数 25751.64（+116.41 +0.45%）

中国上海総合指数 3961.21（-4.07 -0.10%）

台湾加権指数 28750.42（-60.47 -0.21%）

韓国総合株価指数 4222.18（+1.62 +0.04%）

豪ＡＳＸ２００指数 8719.50（-6.23 -0.07%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84627.63（-67.91 -0.08%）

シンガポールST指数 4659.67（+26.03 +0.56%）



上海総合指数は小幅マイナス圏。一時前日比プラス圏浮上も買いが続かず。朝からICT関連が強い他、エネルギー関連もしっかり、ソフトウェアの中科寒武紀科技、ハイエンドプロセッサーの海光信息技術、石油大手中国石油天然気、衛星通信の中国衛通集団などが強い。通信ネットワーク開発の富士康工業互聯網、中国四大銀行などが軟調、



香港ハンセン指数は比較的しっかり。今日はバイオ医療で創薬へのＡＩ活用で知られるインシリコ・メディシン・ケイマン・トップコが香港市場に上場。約４６０億円規模のＩＰＯとなった。ＩＰＯ価格は２４．０５香港ドル、寄り付きで３５．００ドルと４５%上昇、３５．７０ドルまでつけた。その後３０．３０ドルまで一時下げたが、３４ドル台まで反発など、しっかりの動き。同株の上場もあり香港市場全体がやや活況となっている。

ハンセン指数採用銘柄では、検索大手百度、自動車メーカーの吉利汽車控股（ジーリー・オートモービル）、石油の中国海洋石油、半導体受託生産のSMICが強い。玩具のポップマート、カジノ・リゾート経営の金沙中国（サンズ・チャイナ）などが軟調。



豪ＡＳＸ２００指数はエネルギーの上昇も、素材の下げなどで小幅安。、石油・ガス会社のサントスが反発、ウッドサイドエナジー、包装資材のアムコアなどが強い。鉱山のニューモント、エボリューションマイニングなどが軟調。

