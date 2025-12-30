オムツを買ってくるだけでチャラになるわけないだろー！　しかも結局、忘れてるし…

「俺は家族のために稼いでる」って言うのズルいですよね。

外に癒しを求めているうちに、家のなかに居場所がなくなっても知らないですよ〜。

【まんが】夫がキャンプに行く理由

