◆バドミントン 全日本総合選手権 最終日（３０日、京王アリーナ東京）

女子シングルスが行われ、宮崎友花（ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ）は、山口茜（再春館製薬所）に１４―２１、２３―２１、１３―２１の１―２で敗れて、連覇を逃した。「すごく悔しいが、昨年は奥原（希望）さん、山口さんが棄権をした中で優勝した。今年は去年挑戦したかった２人に挑戦できた。しっかり今日も勝負することはできた」と敗戦にも前を向いた。

１ゲーム目を取られて、２ゲーム目も一時は１６―１１と劣勢に。「１、２ゲーム目は相手にペースを握られていたので、簡単に終わらせたくない思いで戦った」と粘り強く戦って逆転でゲームを取った。

しかし、３ゲーム目では今季世界選手権女王の山口の逆襲を受けた。宮崎は「勝負どころで経験の少なさが出た。相手が自分の球になれている分狙われてしまったのは、まだまだ足りないと思った」と悔やんだ。

今季を「自分のなかで思うようにいかない結果が多く、苦しい１年だった」と総括し、「この１年を生かして、来年いい年といえるように」と前を向いた。