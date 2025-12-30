ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』で、空気階段もぐらが、お見送り芸人しんいちからタバコの火を消されそうになるも、華麗に死守する瞬間があった。

【映像】俊敏な動きで“華麗に死守”する瞬間

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームで高野、第2ゲームでみなみかわ、第3ゲームではヤジマリー。が脱落した。ここで再び「ニコチンチキンレース」が始まった。これは対戦相手よりもタバコを「短く」カットした者だけが、そのカットした分だけ吸えるというルール。第1試合は、みちお対ニシダで行われ、ニシダが勝利し、続く第2試合はもぐらと非喫煙者のしんいちの対戦となった。

しんいちは「カットするのは半分以上残すルールにしない？」と持ちかける。もぐらは「そうしましょう」と了承するが、極限まで短くし、もぐらの勝利となった。周りの芸人からはブーイングを受けるが、もぐらは「そんなルールどこに書いてるんですか！？上の人間なのか！？」と絶叫。

そして、短いタバコで念願の喫煙。しんいちからは「汚い男や！こいつ終わってんで」と言われ、タバコの火を消されそうになるも、もぐらは華麗に死守し、「へへへ！」と爆笑した。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）