ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「あなたが正社員で働くの!?」下に見ていたママ友がフルタイムだなん… 「あなたが正社員で働くの!?」下に見ていたママ友がフルタイムだなんで許せない！私とママ友が対等!?【コミック大賞2025／ママ友編】 「あなたが正社員で働くの!?」下に見ていたママ友がフルタイムだなんで許せない！私とママ友が対等!?【コミック大賞2025／ママ友編】 2025年12月30日 13時5分 ウーマンエキサイト 子育てに苦労していたはずのママ友が正社員にー!?でも、優秀な娘がいる自分が正社員になれないのはおかしい！ …って変な考え方ですよね。娘と母は別人格なのに。娘のノートを勝手に送ったのも大丈夫なのでしょうか…？【まんが】ママ友マウントの大誤算(ウーマンエキサイト編集部)