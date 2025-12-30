子育てに苦労していたはずのママ友が正社員にー!?

でも、優秀な娘がいる自分が正社員になれないのはおかしい！　…って変な考え方ですよね。娘と母は別人格なのに。

娘のノートを勝手に送ったのも大丈夫なのでしょうか…？

【まんが】ママ友マウントの大誤算

