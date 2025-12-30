10月にアップするや、皆さんから多くのコメントが寄せられ、反響が大きかったこの動画。今見ても衝撃的です。

【画像】クマがヒナを襲う・・・

山形県内でクマの出没が相次いだ秋。小国町では県のブランド地鶏「やまがた地鶏」がクマに食べられる被害が起きていたことが分かりました。こちらは、小国町の鳥小屋で撮影された映像です。※視聴者提供

町によりますと、10月21日未明に小国町叶水の農家の鳥小屋にクマが侵入し、ニワトリを食い荒らす被害がおきました。

夜、クマが小屋の金網を破り中を覗き込みます。中にはブランド鶏「やまがた地鶏」のヒナが30羽ほど。ここからクマの目の色が変わりました。

まずはクチで、1羽をパクリ。そして・・・その後、手を使ってまた別のヒナを掴みます。

身体をグイっと小屋の中に入れ、他のヒナも狙います。ヒナは逃げまどいますが・・・また掴みにかかります。

この手の動きの速さで攻撃されたら大変です。次は両手でヒナを狙い、飛びかかりました。これもかなりのスピードです。

■逃げまどうヒナを・・・

逃げるヒナを1羽ずつ捕まえていくクマ。結局、たった2羽を残し、ほとんどを食べ・・・入ってきた金網の切れ間からゆったりと出ていきました。

この動画から、皆さんは何を感じるでしょうか。もちろんクマも生きるための行動です。ですが、こうした生き物が私たちの街にどんどん進出してきている現状を、国はしっかり考えるべきではないかと思います。

残念ながら、私たち人間が素手でかなう相手ではないのですから。

■画像 羽だけになった小屋