39歳・長友佑都、FC東京と契約更新！ 東慶悟は14シーズン目に突入
FC東京は30日、日本代表DF長友佑都および元日本代表MF東慶悟と明治安田J1百年構想リーグ期間の契約更新を発表した。
現在39歳の長友は明治大学在学中の2008年にFC東京でデビューを飾り、2010年1月にイタリアのチェゼーナに移籍。翌年には世界屈指の名門インテルに加入し、7年間を過ごした。その後、ガラタサライやマルセイユを経て、2021年夏からFC東京に復帰。2025シーズンはJ1リーグの27試合に出場した。現在も日本代表でプレーしており、FIFAワールドカップ26のメンバー入りも期待されている。
現在35歳の東は、大分トリニータ、大宮アルディージャを経て、2013年からFC東京に加入。2025シーズンはJ1リーグの18試合とカップ戦・天皇杯で3試合ずつに出場した。
発表に際し、両選手はクラブ公式サイトを通じてコメント。長友は「正面突破 Yuto Nagatomo」とだけ綴り、東は「このチームで14シーズン目を迎えることを本当に嬉しく思います！ 感謝しかありません！ その感謝の気持ちを胸に半年間プレーしたいと思います！ 応援よろしくお願いします！」と新シーズンへの意気込みを示した。
