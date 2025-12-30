ジュビロがJ通算250試合出場の30歳DFを獲得！「自分の持っているすべてをピッチで表現します」と気合十分！
これまで愛媛、山形、鳥栖で活躍し、2025シーズンは横浜FCでプレー。J１で86試合・１得点、J２で164試合・６得点、通算で250試合に出場する山粼浩介が、磐田に完全移籍。12月30日に発表された。
新天地の公式サイトで、経験豊富な30歳DFは以下のとおりコメントした。
「ジュビロ磐田に加入することになりました。伝統と歴史のあるクラブの一員として戦えることを、大変光栄に思います。
チームの勝利に貢献するため、日々の練習から全力で取り組み、自分の持っているすべてをピッチで表現します。
ヤマハスタジアムで皆さんと共に戦えるのを今から楽しみにしています。応援よろしくお願いします！」
また横浜FCを通じても移籍を報告し、「今シーズン共に戦ってくれた選手、スタッフ、トレーナー、そして最後の最後までスタジアムで声を枯らして応援してくれたサポーターの皆さんには、感謝しかありません。
横浜FCのエンブレムを背負って戦えたことを、心から誇りに思います。横浜FCに関わるすべての皆さま、一年間という短い間でしたが、本当にありがとうございました。必ず、成長した姿でピッチに立てるよう頑張ります」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
