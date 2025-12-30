香取慎吾が自身のInstagramで、草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）が出演する舞台『シッダールタ』を鑑賞したことを報告。草なぎとの楽屋ツーショットを公開した。

【写真】香取慎吾が草磲剛の楽屋訪問ツーショットなど①～⑤

■香取は草なぎを「何倍も何十倍もパワーアップした、更に素敵な俳優さんだった」と絶賛

『シッダールタ』は11月15日から27日まで、東京・世田谷パブリックシアターで上演された。

香取は、黒ジャケットにニット帽とマスク姿でポケットに手を入れ、草なぎが座る椅子の隣に立ってニッコリ。草なぎはピンクのパーカー姿で、口を尖らせておどけたような表情を見せながら蕎麦を手にしている。

後方にはハンガーに吊るされた古着や、草なぎの名前が書かれたのれんもチラリ。

投稿で

「最近の彼の舞台何作品かを観れていなかったせいか、久々に観た舞台の上の彼は、僕の知らない彼だった」

「何倍も何十倍もパワーアップした、更に素敵な俳優さんだった」

「嬉しく誇らしく素敵過ぎて怖い」

と、草なぎの舞台を絶賛した香取。

さらに

「楽屋を訪ねると、そこには沢山の古着が飾られた部屋の中で、カレー蕎麦をすするいつもの草なぎ剛がいた」

「嬉しく誇らしく素敵過ぎて怖い」

と、写真の説明＆ほっこりするようなオチもしっかりつけている。

コメント欄には

「しんつよ尊い」

「つよぽん慎吾ちゃん来てくれて照れてたのかな」

「つよぽんの表情かわいい」

「慎吾ちゃん私服姿でもおしゃれ」

などといった声が続々と到着。

舞台公式Instagramでは、草なぎの舞台写真も公開されている。

また、これまでも香取は、草なぎとのツーショットを公開している。

