14時の日経平均は24円安の5万501円、ＳＢＧが55.35円押し下げ 14時の日経平均は24円安の5万501円、ＳＢＧが55.35円押し下げ

30日14時現在の日経平均株価は前日比24.93円（-0.05％）安の5万501.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は586、値下がりは932、変わらずは81と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は55.35円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、フジクラ <5803>が6.85円、リクルート <6098>が6.02円、コナミＧ <9766>が5.35円、伊藤忠 <8001>が5.1円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を36.90円押し上げている。次いで東エレク <8035>が26.07円、イビデン <4062>が12.23円、ダイキン <6367>が5.18円、ＨＯＹＡ <7741>が4.09円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、精密機器、海運、電気・ガスと続く。値下がり上位には証券・商品、非鉄金属、その他製品が並んでいる。



※14時0分1秒時点



株探ニュース

