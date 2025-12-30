福原愛さん「元夫との夫婦関係は結婚後すぐに破綻」、元夫の動きも中国SNSで話題に

先ごろ再婚・妊娠を発表した元卓球選手の福原愛さんについて、元夫の江宏傑（ジアン・ホンジエ）さんとの夫婦関係は「結婚後すぐに破綻していた」と福原さんが語ったことが中国SNSの微博（ウェイボー）で注目を集めた。

福原さんは2016年に台湾の卓球選手の江さんと結婚し、翌年に長女を、19年に長男を出産。その後、江さんと21年に離婚し、先日には、かつて交際がうわさされていた男性との再婚と妊娠を発表した。

こうした中、微博で注目を集めたのが江さんとの関係に関する福原さんの発言だ。中国のポータルサイト・新浪の微博アカウント・新浪熱点は29日、日本の「女性セブン」の報道として「福原さんは台湾での結婚生活で多くの苦労を経験した。そのうちの一つが、母親に孫をなかなか会わせることができなかったことだ」と説明。また、「日本メディアは夫側の家族との不和が離婚原因と報じた」とした上で、福原さんが「自分が未熟だった」と振り返ってからコミュニケーション上の難しさを感じていたことや、自分の意見を相手に伝えられないまま諦めてしまうことがあったことを口にし、「互いに相談できることもなく夫婦関係は結婚後すぐに破綻していた」と明かしたことを伝えた。

一方、微博には江さんの動きに関する話題も登場し、中国エンタメメディアの新浪娯楽は「福原さんが江さんとの離婚原因について初めて語った後、江さんは『多くのことは説明をしなくても、みんなが理解してくれる』という文章を投稿した」と紹介。「これは福原さんの発言への反応ではないかとみられている」と伝えた。

福原さんの発言をめぐって中国のネットユーザーからは、「番組に出演していた時はラブラブじゃなかった？」「それなら、なぜ一緒に番組に出たの？」といった声も上がっている。18年7月、テンセント（騰訊）が放送した番組「幸福三重奏」で2人の日常の様子が紹介され、そのラブラブぶりから当時、「福原愛江宏傑甘い」が微博の検索キーワードランキングのトップ3に入った。（翻訳・編集/野谷）