近ごろSNSで「この動画ってAI？」という議論が交わされているのを、よく目にする。誰もが簡単にAI動画を作れるようになった分、その“進化の功罪”が浮き彫りとなってきた。今回は中でも注目を集めている動画生成AI「Sora」について考える。（NNNニューヨーク支局 櫻茜理）

■身近な存在となったAI動画

SNSで“犬が赤ちゃんを危険から守るショート動画”を何本も見かけた。勇敢で忠実な犬の姿に感動しながら視聴していたが、いくつかの投稿に「＃AI動画」と記載されていて、衝撃を受けた。

確証はないが、他に見ていた動画のいくつかもAIで作られたものだったのかもしれない…。いずれの動画もこのような記載が無ければ、数秒と短い再生時間だったこともあり、何の違和感も抱かなかった。AI動画はすっかり身近な存在だ。

特に最近は、「チャットGPT」を手掛ける、アメリカのオープンAIの動画生成AI「Sora」が話題だ。2025年9月末にリリースされた「Sora2」では、“動画の内容”を言葉で指示するだけで音声も自動で生成され、誰でも簡単にリアルなAI動画を作ることができる。さらに、ユーザー自身を動画の中に登場させる「カメオ機能」も搭載されている。



筆者も実際に「カメオ機能」を使って動画を作ってみたが、表情も声も自分にそっくりで驚いた。ただ、細かく動画の内容を指示しても「なんだか違う」仕上がりとなることが多かった。自分の意図するものを正確に作るには、まだ万能ではないようだ。

■広がるディープフェイクのリスク

一方で、これだけ容易に動画が作れるからこそ、ディープフェイクが拡散する懸念もある。そのリスクを感じる出来事が起こった。

ある日、Soraの自分のアカウントに「見覚えのない新しい動画」が保存されていた。プロンプトには日本語で「高速カーチェイスの末に（筆者が）逮捕された80年代テレビニュース映像」と書かれていた。

10秒にわたる動画は1つの“ニュース映像”となっていて、キャスターがスタジオから「危険なカーチェイスは、女の逮捕で終結した」と伝える場面から始まる。映像はライブに切り替わり、パトカーに囲まれた車から筆者が出てきて、警察に捕まる様子が映される――。

キャスターによると、筆者は「約32キロにわたって警察官に追跡され、その後、高速道路でスピンアウトした」そうだ。その後、筆者は警察署に連行されてマグショットを撮影され。ここで動画は終了する。

ただ、そんなAI動画を作成するよう指示した覚えは一切ない。何者かによるアカウントへの不正アクセスなのか、システムの問題なのか…すぐにアカウントを消してオープンAIに問い合わせたが、はっきりとした原因はまだ分かっていない。

現時点では幸いにも、今回のAI動画が悪用される事態には至っていない。もしもこれが誤って拡散されていたら…筆者を知らない人からしたら容易に「犯罪者の1人」に見えるだろう。

■日本でも抗議の声…「著作権問題」と対策の難しさ

また、Soraをめぐって深刻となってるのは「著作権の問題」だ。オープンAIは当初、権利者が拒否しなければ著作物を無断で学習対象とする「オプトアウト」の考えをとっていた。

そのため、漫画やアニメのキャラクターを無断で使用したAI動画が拡散され、日本政府をはじめ多くの企業や団体が抗議の声をあげた。これを受けてSora側では対策が進み、現在は有名なコンテンツを使った動画は生成できないようになっている。

しかしAI関連の法律に詳しいスタンフォード大学法科大学院、マーク・レムリー教授は「完全にキャラクターを作らせないようにすることは難しいだろう」と指摘する。

AIがデータを学習する対象には、いわゆる公式に掲載された情報だけでなく、第三者がネットに投稿した二次創作の情報なども含まれる。AIはそれら全てをもとにして、人々が求めるものの文脈を把握しようとするという。

レムリー教授は「例えば『任天堂のマリオを生成してはならない』と厳格に規定していたとしても『イタリア人の配管工のキャラクターを作って』と要求すれば“マリオに似たキャラクター”が生成される可能性がある」と話す。AIの“抜け穴”を埋めることは容易ではない。

■「AI革命に参加」進化と向き合っていくために

2026年にはAI動画はさらに進化を続けると予想されている。それを裏付けるニュースが入ってきた。

2025年12月11日、アメリカのウォルト・ディズニー・カンパニーが、オープンAIに対して10億ドル（約1550億円）を出資し、Soraにキャラクターを提供することで合意したと発表したのだ。

これまでディズニーはキャラクターの無断使用をめぐってAI企業に訴訟を起こすなど、著作権に対して厳しい姿勢を示していた。ニューヨーク・タイムズは今回の動きを「若い視聴者層にとって魅力的な存在であり続けるためには、ディズニーは自社のキャラクターをAI革命に参加させる必要があると考えている」と分析している。

AI動画は今後、より私たちに身近なものとなっていくだろう。そのため、一歩間違えれば誰もがAI動画の被害者・加害者になりかねない。AI動画と正しく共存していくために、一人ひとりがAI動画に伴うリスクを知り、ルールを守る意識が重要だと感じる。