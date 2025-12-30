2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝。平地区間最後の4区は20.9kmと他の区間よりやや短いものの、往路終盤の重要な区間。細かいアップダウンが続く上に、93回大会からコースの延長により、最後の後半約3kmは緩やかな上り坂。5区・山上りの選手たちにつなぐための難度の高い区間に、実力者を起用するチームも存在します。

4区の区間記録保持者はY.ヴィンセント選手（当時東京国際大4年）。自身最後の箱根駅伝となった99回の2023年に1時間ちょうどのタイムを残しました。前回101回大会では、太田蒼生選手（当時青山学院大4年）が圧巻の走り。トップを走っていた中央大学との差を一気に詰める歴代2位の1時間0分24秒。青山学院大の逆転往路優勝＆総合2連覇に大きく貢献する走りを見せました。

今大会に4区の歴代トップ10に現役学生でランクインしているのは青木瑠郁選手（國學院大4年）、岸本遼太郎選手（東洋大4年）、桑田駿介選手（駒澤大2年）の3人。青木選手と桑田選手は区間エントリー発表時点では補欠登録。岸本選手は今大会復路の7区にエントリーされています。

【歴代4区タイム】平塚〜小田原 20.9km＜第93回・2017年〜＞

1位 1時間0分00秒 Y.ヴィンセント（東京国際大、99回・2023年）

2位 1時間0分24秒 太田蒼生（青山学院大、101回・2025年）

3位 1時間0分30秒 吉田祐也（青山学院大、96回・2020年）

4位 1時間0分54秒 相澤晃（東洋大、95回・2019年）

5位 1時間1分00秒 鈴木芽吹（駒澤大、99回・2023年）

6位 1時間1分08秒 嶋津雄大（創価大、98回・2022年）

7位 1時間1分09秒 青木瑠郁（國學院大、101回・2025年）

8位 1時間1分10秒 佐藤一世（青山学院大、100回・2024年）

9位 1時間1分15秒 岸本遼太郎（東洋大、101回・2025年）

10位 1時間1分24秒 桑田駿介（駒澤大、101回・2025年）

【区間エントリー発表時点の4区登録選手】青山学院大：平松享祐（3年）駒澤大：村上響（3年）國學院大：辻原輝（3年）早稲田大：武田知典（3年）中央大：三宅悠斗（1年）城西大：桜井優我（4年）創価大：S.ムトゥク（2年）東京国際大：久保遼人（3年）東洋大：緒方澪那斗（4年）帝京大：谷口颯太（3年）中央学院大：三代田宏太朗（2年）順天堂大：古川達也（3年）山梨学院大：阿部紘也（2年）日本大：片桐禅太（3年）東海大：南坂柚汰（3年）東京農業大：植月俊太（3年）神奈川大：平川瑠星（3年）大東文化大：松浦輝仁（2年）日本体育大：水津勇人（1年）立教大：伊藤匠海（3年）関東学生連合：大湊柊翔（明治大3年）