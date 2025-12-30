第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は来年１月２、３日、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖までを往復する１０区間２１７・１キロのコースで行われる。

勝負の行方を左右する各校のエースたちを紹介する。

全日本では区間タイ記録をマーク

帝京大の楠岡由浩（３年）は、前回箱根は５区で１７位に沈んだ。その悔しさをバネに今季は人一倍、練習を積み重ねた。その成果が秋以降、一気に表れた。

全日本２区で区間タイ記録の区間賞。１１月の記録会では、１万メートルで２７分５２秒０９の自己新記録をマーク。「（記録会は）寒かったので全力は出さずに走った」と言うから驚きだ。

鍛えたスタミナと持ち味のスピードに加え、レースでの駆け引きにも自信を持っている。

集団内での仕掛けへの対応、前を行く選手にどの時点で追いつくかなど、「いろいろ考えながら」走っている。

今回の箱根は、「今の自分の立場として２区か３区を走らないといけない。目標は区間賞」と言う。２区に関しては、「（１３キロ過ぎの）権太坂からが勝負」と具体的な展開を思い浮かべている。チーム目標の「５強崩し」を果たすには、エースの快走が必要だ。

（塩見要次郎）