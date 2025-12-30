男性グループ「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（27）が29日、自身のインスタグラムを更新。「佐野アワード2025」と直筆の書で発表し、反響を呼んでいる。

書道は6段の腕前で、特技であることを公言している佐野。「佐野アワード2025 大賞は『紅白』に決定しました!」と自らの書で報告した。

「紅白」のほかにも「イイじゃん」「滅」「GP帯初主演」「レコ大」「Mステ」「流行語大賞」「納車」「チョコ爆発」といった今年1年のさまざまな出来事を自らの書で表現。「今年は色々な嬉しい出来事が多すぎました。その中でもやはり、結成した11年前から目標だった紅白歌合戦の出場は1番嬉しい出来事でした。何よりも皆さんにこの報告ができたことが嬉しかった。。いつも応援してくれるみ！るきーずに少しは恩を返せたかな？」とつづった。

「来年もみ！るきーずを、日本中の皆さんを楽しませられるように頑張りたいと思います！！」と記した。

「M！LKはまだまだ年末のお仕事をさせて頂くので投稿はすると思いますが一旦。皆様、どうぞ良いお年をお迎えください！」と呼びかけた。

この投稿に、20万を超える「いいね」が集まる反響が寄せられている。

佐野は1998年3月23日生まれ、愛知県出身。特技の書道は6段の腕前。12年の「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」への出場をきっかけに芸能界入りし、15年公開の映画「くちびるに歌を」で俳優デビュー。昨年出演したテレビ番組で、同作で共演した俳優の桐谷健太とは親戚にあたることが判明した。