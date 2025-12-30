Photo: oh!ga

「大は小を兼ねる」とは言いますが「山は街を兼ねる」なと。ダウン等のアウターはアウトドアブランドが主流になっていますが、アウトドアギアは保温性の次は軽さに注目する時代だと思っています。

カバン自体の重さという盲点

Photo: oh!ga

そんななかでこのBISINNAのリュック。

Photo: oh!ga

登山用品なので実際に夏山や冬山で利用していたんですが、使い続けているうちにだんだんと普段通勤などで使っているリュックの重さが気になるようになりました。重いなと。

測ってみるとこちらは580g。普段通勤で使っているリュックは1.6kgと2.5倍以上の差に。こんなに差があるならばと試しに通勤もこのリュックにしたところ、軽さももちろんなのですが登山用なので背負い心地もよく、しかも配色も落ち着いているので違和感も少ないんですよね。

Photo: oh!ga

結局そのまま街中でも背負い続けています。

もちろん、登山の入門用としても◎

Photo: oh!ga

アウトドア用の軽量なリュックは物によっては数万円ほどするのですが、このBISINNAのリュックは1万円以下と圧倒的なコスパを誇ります。

ファスナー式ではなくロール式なので、荷物が多いときにはロール部分を長めに使えば容量も入り、そこまで荷物がなければくるくるとロールすればコンパクトになるのも無駄にサイズが大きくならなくて好きなんですよね。

街中で使ってもちろんいいですが、本来の登山道具としても入門にお勧めなのでぜひ。