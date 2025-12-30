樋口日奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/30】元乃木坂46の樋口日奈が12月29日、自身のInstagramを更新。ファンクラブ限定の卓上カレンダーのショットを公開し、話題になっている。

◆樋口日奈、ミニ丈ショーパン披露


樋口は2026年卓上カレンダーや生誕記念グッズを公開し、写真や動画を投稿。ミニ丈のショートパンツ姿でスラリとした美しい脚が際立っている。

◆樋口日奈のショーパン姿に反響


この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「脚のラインが美しい」「色白で綺麗」「カレンダー即予約します」「ショートパンツ姿最高」「透明感すごい」「眼福です」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

