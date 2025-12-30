「日プ」出身メンバーら所属グループ、活動終了「メンバーの意思により」
【モデルプレス＝2025/12/30】4人組ボーイズグループ・BUGVEL（バグベル）が活動を終了することがわかった。30日、BUGVEL公式サイト、所属事務所公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】活動終了を発表した「日プ」出身メンバー所属グループ
REBRAの皆さまへ
いつもBUGVELを応援していただき、誠にありがとうございます。
この度、BUGVELは今後の活動を終了するという結論に至りました。
10月30日のステージ以降、次のステップに進むために、新しい会社の方々とも複数回ミーティングを行い、今後の進路や契約内容について協議してまいりました。 その中で、RAIRAが契約内容に合意することができず、この結論となりました。
5年間ともに歩んできた仲間の選択を、メンバー全員で尊重したいという思いから、今回の判断に至っています。 このような形でのご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
BUGVELとしての活動はここで一区切りとなりますが、この5年間、REBRAの皆さまからいただいた温かい応援は、メンバーにとって本当に大切な支えでした。 これまでのご声援に、心より感謝申し上げます。
今後は、それぞれが新たな道へと進んでいくことになりますが、これからも温かく見守っていただけると幸いです。
ORβIT、HICO、BUGVELに関するお知らせ
ORβIT、HICO、BUGVELの3アーティストにつきまして、
2025年6月より弊社所属アーティストとして活動してまいりましたが、
2025年12月31日をもってそれぞれの未来へと進むこととなりました。
ORβITはさらなる飛躍と発展のため、日韓を拠点とする韓国法人Play Maker E&Mへ移籍、
HICOはドリームパスポート社への再所属と相成りました。
また、BUGVELは10月30日をもって弊社を退所、メンバーの意思により活動を終了することとなりました。
弊社といたしましては、今後も活動を続けるアーティストに対し、
必要に応じて全面的に応援や支援を行っていきたいと考えております。
これからも本人たち並びに移籍先事務所様への変わらぬご支援をお願いいたします。
【Not Sponsored 記事】
【写真】活動終了を発表した「日プ」出身メンバー所属グループ
◆BUGVEL公式サイト全文
REBRAの皆さまへ
いつもBUGVELを応援していただき、誠にありがとうございます。
この度、BUGVELは今後の活動を終了するという結論に至りました。
5年間ともに歩んできた仲間の選択を、メンバー全員で尊重したいという思いから、今回の判断に至っています。 このような形でのご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます。
BUGVELとしての活動はここで一区切りとなりますが、この5年間、REBRAの皆さまからいただいた温かい応援は、メンバーにとって本当に大切な支えでした。 これまでのご声援に、心より感謝申し上げます。
今後は、それぞれが新たな道へと進んでいくことになりますが、これからも温かく見守っていただけると幸いです。
◆所属事務所からの発表全文
ORβIT、HICO、BUGVELに関するお知らせ
ORβIT、HICO、BUGVELの3アーティストにつきまして、
2025年6月より弊社所属アーティストとして活動してまいりましたが、
2025年12月31日をもってそれぞれの未来へと進むこととなりました。
ORβITはさらなる飛躍と発展のため、日韓を拠点とする韓国法人Play Maker E&Mへ移籍、
HICOはドリームパスポート社への再所属と相成りました。
また、BUGVELは10月30日をもって弊社を退所、メンバーの意思により活動を終了することとなりました。
弊社といたしましては、今後も活動を続けるアーティストに対し、
必要に応じて全面的に応援や支援を行っていきたいと考えております。
これからも本人たち並びに移籍先事務所様への変わらぬご支援をお願いいたします。
【Not Sponsored 記事】