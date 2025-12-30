板野友美、スリットから美太ももチラリ オールブラックコーデに「スカートどうなってるの？」「色白で眩しい」の声
【モデルプレス＝2025/12/30】元AKB48でタレントの板野友美が12月29日、自身のInstagramを更新。素肌がのぞく私服姿を公開し、注目が集まっている。
【写真】34歳元AKB「スカートどうなってるの？」太もものぞくブラックコーデ
板野は「紅白のリハ行ってきた」「友Style」とつづり、31日に出演する「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）のリハーサル帰りの姿を投稿。黒いトップスに黒いロングスカート、黒いレースアップシューズというオールブラックコーディネートで、ロングスカートのからは、美しい太ももがチラリとのぞいている。
この投稿に、ファンからは「スカートどうなってるの？」「相変わらず可愛い」「色白で眩しい」「似合ってる」「ものすごくお洒落」「甘辛コーデ最高」といったコメントが寄せられている。
