「『フラット35』ならドコも同じ」の大間違い…銀行選び一つで「数百万円損も」衝撃の格差

知らないと損をする…「どこで借りても同じ」じゃなかった！

12月19日、日銀が決定した追加利上げ。住宅ローン市場に激震が走る中、金利上昇リスクを避けるために固定金利の「フラット35」の利用者が急増しているという。だが、焦りは禁物だ。「フラット35なら、ドコで借りても同じ」などと高をくくっていないだろうか？ 実は、金融機関の選び方一つで、返済額や審査条件、万一のときの保障などに大きな差がつくこともあるのだ。

なお、フラット35の適用金利は、申し込み時ではなく、実際に融資が実行される時点（借入実行月＝一般的には引き渡し日）の金利が適用される点も留意しておきたい。

「転職直後」でも審査に通るワケ

フラット35は、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して提供される最長35年の全期間固定金利型の住宅ローンだ。フラット35とはどのような商品なのか、まずその基本的な内容を押さえておこう。

◇借入時に返済終了までの金利・返済額が確定する

フラット35は、借入時点で返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、返済計画を立てやすい。

◇金利は変動金利型の住宅ローンよりも高め

フラット35は金利の変動リスクがない代わりに、借り入れ時点での金利は変動金利型の住宅ローンよりも高めだ。

一方で、フラット35は貸出リスク（融資を回収できなくなるリスク）を住宅金融支援機構が負うため、民間金融機関の長期固定金利型住宅ローンに比べると金利は低く抑えられている。

◇審査基準が独特

フラット35は、良質な住宅の取得を後押しすることを目的とした住宅ローンであり、審査では「物件（住宅の性能）」が重視される。フラット35を利用するには、対象の住宅が住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合していることが条件であり、物件検査を受けて適合証明書を取得する必要がある。

一方で、収入、職業、健康状態など、「人」に関する審査基準は、民間金融機関の住宅ローンに比べて寛容な面が多いといえる。例えば次のような人もフラット35に申し込むことができ、利用できる可能性がある。

・転職後1年未満の人…1ヵ月分の給与明細があれば申込可能

・産休・育休中の人…復職は問わず、休業中でも単独で申込可能、前年の年収または復職後（または休業前）の月給の年収換算額のいずれか高いほうを年収として申込可能

・海外駐在勤務の人…海外勤務中や国内勤務復帰直後でも申込可能

・収入が年金だけの人…収入が年金だけでも継続性があれば申込可能、公的年金だけでなく個人年金保険の年金も収入金額に含められる

・健康上の理由で団体信用生命保険（団信）に加入できない人…団信加入が「必須ではないため」、持病や病歴などで団信に加入できない人でも利用できる（《保証型》のフラット35には、団信加入が必須の商品もある）

◇条件を満たすと金利が引き下げられる

フラット35には、利用者の家族構成（子育て世帯・若年夫婦世帯）や住宅性能などの条件を満たすことで、借り入れから一定期間、最大で年１％金利が引き下げられる仕組みがある。

同じフラット35でも「金利」が変わる仕組み

フラット35には、《買取型》と《保証型》の2つのタイプがある。

《買取型》は金融機関によって借入金利や融資手数料に差があるものの、そのほかの商品性はどの金融機関でも同じだ。

一方、《保証型》は一定の制約もあるが、金融機関が独自の商品設計を行なえるため、金融機関によって差がつきやすい。なお、《保証型》のフラット35を取り扱う金融機関は限られており、’25年12月現在で新規受付を行なっている金融機関は、次の８つのみだ。

【フラット35《保証型》の取扱金融機関】

・SBIアルヒ

・ドコモ・ファイナンス

・ファミリーライフサービス

・財形住宅金融

・住信SBIネット銀行

・日本モーゲージサービス

・日本住宅ローン

・クレディセゾン

0.1％の金利差が生む「80万円」の重み

どの金融機関でフラット35を借りるかによって、「借入金利」「融資手数料」「団体信用生命保険（団信）」「総返済負担率（返済比率）」の４つの項目に差がつく可能性がある。

１＿借入金利

借入金利は返済額に直接影響する要素だ。0.1％の金利差でも、借入額や借入期間によっては総返済額に数十万円の差がつく。

例えば1000万円を借りて35年で返済する場合、借入金利が年0.1％高いと総返済額は約21.5万円増える。借入額が4000万円なら、その差は約86万円だ。

「手数料率」だけで比較してはいけない

２＿融資手数料

融資手数料はフラット35を利用する際に、取扱金融機関へ支払う手数料。融資手数料の額は各金融機関が決めるため、そのほかの条件が同じでも、利用する金融機関によって数十万円の差がつくこともある。

融資手数料の支払方法には、借入額の一定割合を支払う〈定率型〉と、借入額によらず一定額を支払う〈定額型〉がある。

〈定額型〉の場合は、借入時に支払う一時金（定額分）に加えて、借入金利が上乗せされることが多い。そのため、〈定額型〉の手数料を比較するときは、金利の上乗せによる返済額の増加分を含めて比較しなければならない。これには、借入額だけでなく借入期間も影響し、借入額が大きいほど、借入期間が長いほど返済額の増加は大きくなる。

〈定率型〉の場合、借入額が同じ4000万円であれば、手数料率が1.1％（税込）の金融機関と2.2％（税込）の金融機関で手数料は44万円違う。

〈定額型〉の場合、定額分に金利上乗せによる返済額の増加分を含めた比較が必要だ。

例として、A（定額部分5.5万円、借入金利年0.1％上乗せ）とB（定額部分5.5万円、借入金利年0.2％上乗せ）、2つの商品を比較してみよう。

借入額が4000万円、借入期間を35年とすると、融資手数料はAが約92.1万円、Bが約178.7万円だ。定額部分は同じだが、金利上乗せ分を含めたトータルの負担額ではBのほうが約86.6万円多い。

３＿団体信用生命保険（団信）

《保証型》のフラット35の場合、団体信用生命保険（団信）は取扱金融機関が提供する商品のため、利用する金融機関によって保障内容が異なる。保障内容によっては借入金利が上乗せされたり、別途特約料（保険料）が必要になったりして、返済額に影響することもある。

金融機関・商品プランによっては団信加入が利用条件となっており、健康上の理由などで団信に加入できない場合は利用できない。

《買取型》のフラット35の場合、団信加入は任意であり、商品は住宅金融支援機構が提供する「新機構団信」または「新３大疾病付機構団信」と決まっている。そのため、金融機関による差はない。

４＿総返済負担率（返済比率）

総返済負担率（返済比率）とは、フラット35とその他の借入れを合わせたすべての年間返済額が年収に占める割合のことだ。総返済負担率が基準以下でなければ、フラット35は利用できない。

《買取型》のフラット35の場合、金融機関によって総返済負担率の条件に差はなく、年収400万円未満の人は総返済負担率30％以下、年収400万円以上の人は総返済負担率35％以下であることが利用条件となっている。

《保証型》のフラット35の場合、融資率（＝フラット35の借入額が住宅の建設費または購入価額に占める割合）が80％を超える（自己資金20％未満）ケースで利用条件を総返済負担率20％以下に設定している金融機関もあり、買取型よりも条件が厳しくなっている。

例えば他に借入れのない年収500万円の人が、借入金利年1.8％、借入期間35年のフラット35を利用する場合、総返済負担率の条件が35％以下であれば、約4540万円まで借りられる。一方、総返済負担率の条件が20％以下では、借入可能額は約2600万円まで下がる。

【実名比較】ドコモ、SBI、アルヒ…《保証型》取り扱い８社の「金利・団信」完全比較

どの金融機関でフラット35を借りるかによって、どのような違いが生じるのか。ここでは8つの金融機関が取り扱う《保証型》のフラット35全商品と、主な金融機関が取り扱う《買取型》のフラット35を比較して、その違いを確認してみよう。

【《保証型》のフラット35を比較】

《保証型》のフラット35で借入金利が最も低いのは「ドコモ・ファイナンス」。’25年12月現在の適用金利は、融資率70％超90％以下で年1.720％、融資率50％以下では年1.670％まで下がる。

なぜ金利「4.5％超」の銀行があるのか？ 《買取型》の相場観と、金融機関ごとの戦略の違い

【《買取型》のフラット35を比較】

《買取型》のフラット35の商品性はどの金融機関でも同じだが、「借入金利」と「融資手数料」は金融機関によって差がある。そのほかの条件が同じなら、借入金利が低く、融資手数料の安い金融機関を選んだほうが負担を抑えられる。

’25年12月現在、フラット35《買取型》の借入金利は、金融機関によって年1.970％〜年4.510％の幅がある（借入期間21年以上35年以下・融資率90％以下の場合）。最も多い金利は、レンジの下限にあたる年1.970％だ。定額型の融資手数料を採用している金融機関では、これに年0.1％〜0.2％上乗せした水準が相場となっている。

最も金利が高いのは三井住友銀行で年4.510％。三井住友銀行の超長期固定金利型住宅ローン（借入期間20年超35年以内）の金利が年3.33％〜年4.23％であり、自行の住宅ローンへ誘導する狙いがみえる。メガバンクでは、三菱UFJ銀行とみずほ銀行がフラット35の新規取り扱いを停止しており、三井住友銀行でも今後取り扱いが停止されるかもしれない。

融資手数料は、〈定率型〉で借入額の1％〜2％程度、〈定額型〉で数万円が相場だ。〈定額型〉では、さらに借入金利が年0.1％〜0.2％程度上乗せされることが多い。返済口座に自行口座を指定するなど、一定の条件を満たすと融資手数料が優遇される金融機関もある。このような手数料の優遇がないかも要チェックだ。

総返済額で「約1000万円」の差も…金利上昇局面でFPが提言する「変動 vs. 固定」の最終結論

フラット35は借入時点で返済終了までの借入金利と返済額が確定する。返済中に金利が上がって想定以上に返済額が増える心配がない点は「安心」だ。しかし、その代償として、借入時点での金利は変動金利型の住宅ローンよりも高い。将来金利が上がるリスクを回避するために、一定の金利（変動金利と固定金利の差分）を「確実」に負担することになる点は理解しておきたい。

例として35年ローンで4000万円を借りる場合の総返済額を比較してみよう。返済期間中金利が一定だったと仮定したときの総返済額は、変動金利型住宅ローン（年0.730％）を利用した場合が約4534万円、フラット35（年1.970％・金利引下げなし）の場合は約5539万円であり、約1000万円の差がつく。

これはあくまで金利が変動しないと仮定したケースであり、返済中に金利が上昇すれば差は縮まり、総返済額が逆転する「可能性」もある。一方で借入当初の最も借入残高が多い時期により高い金利を負担することになるフラット35は、元本の返済ペースが遅くなる。

金利上昇リスク備えるには、金利を「固定」するのも一つの方法だが、なるべく低い金利で借りて「元本（借入残高）を早く減らす」ことも有効な対策だ。金利が上昇しても、元本が減っていれば返済額への影響は小さくなる。経済的に余裕があれば、繰上返済をして元本を減らし、金利上昇による返済額の増加をある程度抑えることも可能だ。

フラット35は、途中で返済額が増えてしまうと対処が難しい人や、金利や返済額が変動することにストレスを感じる人などに向いている。一方で、経済的に余裕があり、返済をコントロールできる人には変動金利型の住宅ローンが向く。

フラット35ありきで考えず、変動金利型の住宅ローンも含めて比較し、自分に合った住宅ローンを選ぶことが大切だ。

※本記事の掲載内容は、’25年12月時点の情報に基づいています。フラット35の利用を検討する際は、取扱金融機関のホームページなどで最新の情報をご確認ください。

取材・文：竹国弘城

ファイナンシャルプランナー／ラポール・コンサルティング・オフィス代表。名古屋大学工学部卒業後、証券会社、保険代理店での勤務を経て独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、お金の問題について自ら考え、行動できるようになるためのサポートを行う。1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®、宅地建物取引士、サウナ・スパプロフェッショナル