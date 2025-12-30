2001年、兵庫県明石市の大蔵海岸で起きた砂浜陥没事故の発生から24年を迎えた12月30日、丸谷聡子・明石市長と市幹部らが事故現場を訪れ、献花した。



事故現場に花を手向け黙祷する丸谷聡子・明石市長ら市幹部ら〈2025年12月30日 午前9時 兵庫県明石市・大蔵海岸〉

事故は東京から帰省していた金月美帆ちゃん（当時4歳）が父親の一彦さんと大蔵海岸を散歩している時に起きた。海岸の人工砂浜が約2メートル陥没し、美帆ちゃんは砂に埋まって生き埋めとなり、搬送された病院で意識が戻ることなく、翌2002年5月に亡くなった。

丸谷市長は「ご遺族の悲しみに終わりはない。二度とこのような事故を起こさない、安全・安心なまちづくりに取り組む」と誓った。

事故発生から24年経ち、事故後に明石市役所に入庁した職員が、全体の61パーセントにのぼる。世代交代が大きく進み、いかに風化を止めるかが問われている。



また、全国的に都市部の生活インフラの老朽化が進み、対策が急がれる。

丸谷市長職員への意識付けは「常に安全・安心の観点で」技術職員の積極採用にも力を注ぐ

丸谷市長は、「庁内の研修で教訓の継承を重点課題として常に安全・安心を基軸に、創造力を持って仕事に励み、市民を守る風土を養いたい。積極的な技術職員の採用のもと、技術継承を進めている。さらに公共施設の適正配置にも取り組んでいく」と話した。



大蔵海岸では「愛しい娘」像が見守り、風化の防止や安全・安心への思いを呼び掛ける

■明石・大蔵海岸 砂浜陥没事故

2001年12月30日、明石市の大蔵海岸で会社員金月一彦さんと、長女の美帆ちゃん（当時4）が散歩中、人工砂浜が約2メートル陥没。美帆ちゃんが生き埋めとなり、翌年2002年5月26日に死亡した。 土砂がすき間から海に流出するのを防ぐゴム製の板に穴が開き、砂浜の下に空洞ができたのが原因とされる。

兵庫県警は2004年、国土交通省近畿地方整備局姫路工事事務所（現・姫路河川国道事務所）の担当者と明石市の当時の海岸・治水管理担当者ら4人を業務上過失致死容疑で書類送検し、神戸地検が在宅起訴した。

1審・神戸地裁は2006年、事故の予見可能性を認めずに全員に無罪判決を言い渡した。しかし2審・大阪高裁は2008年、一転して4人の予見可能性を認め、1審判決を破棄し、審理を差し戻した。

2010年10月に始まった差し戻し審で、神戸地裁は「砂浜陥没を予測できたのに注意を怠り、結果を回避する措置も取らなかった」などと指摘、4人は逆転有罪判決を受け、2014年に禁錮1年、執行猶予3年の判決が確定した。