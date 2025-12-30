AIの少女と結ぶ深い愛を描く「秘密の宮園」の完結記念で初期版の原稿を大公開
家族も友達もいなくて孤独だった少女・花音(かのん)が、アンドロイドと名乗る少女・凛音(りおん)に求婚されて始まるマンガ「秘密の宮園」は2025年7月に全8話の連載が完結しました。コミックスのリリースを目指して原稿を整理していたところ、打ち合わせによって内容を変化させる前の「第1話初期版」が発見されたので、GIGAZINEの無料メンバー限定でまるっと公開します。コミックスのリリースは2026年前半を予定していますのでぜひチェックお願いします。
「秘密の宮園」第1話は以下から無料で読むことができます。初期版の原稿もストーリーはほとんど一緒ですが、一部流れが連載用に調整されているため、比較しながら読んでみるのも面白いです。
第1話「孤独と美少女とアンドロイド」を読む！
https://gigazine.net/comic_viewer/himitsu-no-miyazono-01
「秘密の宮園」第1話初期版の原稿は、無料メンバーに登録することで以下から読むことができます。連載時のマンガは作画担当のぼおるさんがフルカラーまで仕上げたものですが、初期版の原稿は原作担当のすこやかさんによるもので、冒頭ページ以外はモノクロとなっています。
その他「こんなメイキングを見たい！」「この情報が気になる」というご意見・ご要望などありましたら、「GIGAZINEマンガ大賞質問受付フォーム」からご連絡ください。今後も無料メンバー向けにもマンガの先行公開のほか、裏事情＋ノウハウも分かる秘蔵資料なども公開していきますので、引き続き応援よろしくお願いします。