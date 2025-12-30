ロックミュージシャンの布袋寅泰が２８日に、自身のインスタグラムを更新。

２８日にサウジアラビアでボクシング・スーパーバンタム級世界４団体６度目の王座防衛を果たした井上尚弥と、男同士の熱い２ショットを投稿した。

布袋が井上の肩にそっと手を置く写真とともに、“モンスター”の偉業をたたえた。

国内での試合で、度々リングサイドに姿が目撃されるロック界の超大物は「２ヶ月前の今日、サウジでの勝利を約束してくれた尚弥くんと。アラン・ピカソに３−０の判定勝利、防衛成功おめでとう！」と約束していた王座防衛を果たした井上を祝福した。

布袋は「サウジでの過密なプロモーションや、試合前のバンテージ巻き直しチェックなど、決して簡単なコンディションではなかったはず。それでも、さすが世界のモンスター。年間四試合という想像を超える難行を、華麗なる勝利で締めくくりました。２０２５年はあなたの戦いから、何度も何度も勇気をもらいました。ありがとう！」と“モンスター”の戦いぶりを称賛。

さらに「ファミリーと大切な時間をゆっくり過ごして、また２０２６年も大きな夢を見せてください。Ｋｅｅｐ ｇｏｉｎｇ， Ｍｏｎｓｔｅｒ！お疲れ様でした！」とねぎらっていた。

この投稿にファンからは「世界で戦うもの同士、カッコイイです」「井上選手も布袋さんも進化が止まらないてすね」「世界の井上尚弥…世界の布袋寅泰 Ｂｒａｖｏ！！」とコメントが寄せられている。