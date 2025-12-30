日本ハムのチーフ・ベースボール・オフィサーを務める栗山英樹氏（64）が29日放送のテレビ朝日特番「タモリステーション」（後7・00）に出演。ドジャース・大谷翔平投手（31）の二刀流に言及した。

この日の特番は、ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの日本人トリオである大谷、山本由伸、佐々木朗希を特集。スタジオには栗山氏、元大リーガーの田口壮氏、斎藤隆氏らを迎え、今シーズンを振り返った。

大谷はポストシーズンに入り打撃不振に陥り、6試合で打率・080、12三振と本来の打棒が影を潜めていた。

それでもブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場すると、立ち上がりに3者連続三振。その直後の第1打席で先頭打者本塁打を放った。その後も投打で大暴れしこの試合3本塁打、7回途中2安打無失点10奪三振と大活躍し、チームをワールドシリーズ進出に導き、シリーズMVPに輝いた。

日本ハムの監督時代、大谷の二刀流を後押しした栗山氏は「これがある意味、二刀流の真骨頂というか、そういう感じがしますね」と指摘。「本人言ってたんですけど、バッターだけやっていると考える時間が長すぎて“真っ直ぐ立ってるのかな？”真っ直ぐ立ってるのに“もうちょっとこっち”とか、余計なことをするし、いろんなことを考え過ぎるって言うんですよ」と明かした。

続けて「二刀流になると、シンプルに良いものだけが両方やることによってプラスで出てくるんです。これが二刀流の素晴らしさと僕は思っていた」と語った。

だからこそ、この試合で大暴れした大谷について「翔平らしいな。この状態で元に戻るのって見てましたね」と感想を口にした。

この話に司会のタモリも「二刀流ならではの利点があるわけですね」と感心していた。