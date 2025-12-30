◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 井岡一翔―マイケル・オルドスゴイッティ ▽ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）級挑戦者決定戦１０回戦 吉良大弥―イバン・バルデラス（３１日、大田区総合体育館）

元世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が３０日、都内のホテルでＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦の前日計量と記者会見に臨み、リミットちょうどの５３・５キロでパス。対戦相手の同級１１位マイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズエラ＝は２００グラムアンダーの５３・３でクリアした。

７か月ぶりの再起戦でバンタム級転向初戦に臨む井岡は、「いい勝ち方、いいパフォーマンスで勝たなければいけないと思う。いままでやっているボクシングにプラス、バンタム級でのパワーやフィジカル面でも、この試合でバンタム級でも全然強いな、戦えるなというところを見せたい」と意気込みを語った。

昨年７月、ＷＢＡ・ＩＢＦ世界スーパーフライ級王座統一戦でフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に敗れ王座陥落。今年５月にマルティネスへの雪辱戦に挑むも判定負け。１０月、バンタム級に転級して日本男子初の５階級制覇を目指すことを表明した。

２７日にサウジアラビアで防衛戦に勝利した世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝も、来年以降にフェザー級に転向して５階級制覇を目指す意向を示している。

「日本男子初」へのこだわりについては「そこに関しては自分が先に５階級制覇するという気持ちも正直ないです。自分がこのタイミングで（バンタム級に）挑戦させてもらうっていうその状況なだけで、井上選手が（５階級制覇を）狙うから自分が先にという気持ちもない」と否定。「彼は彼ですごい偉業を達成されている方なんで。彼は彼のスタイルとかタイミングがあると思うんで、僕はこのタイミングで明日しっかりいい勝ち方をして、５階級制覇につながる試合をしたいと思ってます」と続けた。

戦績は井岡が３１勝（１６ＫＯ）４敗１分け、オルドスゴイッティは１５勝（１４ＫＯ）１敗。