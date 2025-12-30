【比較】家族4人での「東京-大阪」帰省に“往復9万円”かかり苦しい！ 新幹線より「飛行機・自動車」のほうが安いでしょうか？ 移動時間もあわせて検証

新幹線（東京～新大阪）の費用

年末年始のピークである12月27日から1月4日は、「のぞみ」が全席指定席で運行されます。乗車券と特急券を合わせた大人1人の片道料金は1万5120円、小学生はその半額の7560円となります。家族4人で移動すると、片道は約4万5360円、往復では約9万円になります。

費用は大きくなりますが、東京～新大阪を約2時間30分で移動できる点が魅力です。また、大雪時に遅延が生じることはあるものの、徐行運転やダイヤ調整により運行が継続されるケースが多く、到着時刻の目安を把握しやすい傾向があります。

一方で、年末年始は新幹線の指定席が早い段階で埋まりやすく、家族全員分をそろえて確保するには事前の準備が欠かせません。指定席は乗車日の1ヶ月前の同日10時から発売されるため、利用日が決まったら早めに予約しておくと安心です。



航空（羽田～伊丹／関空）の費用

年末年始は航空券の価格が上がりやすく、12月27日から1月4日の期間は、早割を利用できないケースもあります。

ANAの羽田～伊丹便を実際に検索すると、片道の「スーパーバリュー」でも大人1人あたり3万円前後、子ども料金はやや安く2万円前後です。往路・復路を同条件で予約した場合、家族4人の合計は約20万円となり、新幹線の約2倍の費用がかかります。

飛行機は移動時間が短く、羽田から伊丹まで約1時間で到着するため、小さな子ども連れでも負担が少ないという魅力があります。しかし、空港までの移動費も加わるため、総額で見ると比較的高額な移動手段になりやすいです。

また、航空機は降雪や強風、視界不良など複数の気象条件の影響を受けやすく、出発地や到着地の天候が良好でも、機材繰りの関係で欠航や大幅な遅延が発生することがあるため、考慮が必要です。



自家用車で東京～大阪を移動するときの費用

東京～大阪間を自家用車で移動する場合、主な費用は高速道路料金とガソリン代です。

ドラぷら（NEXCO）で検索すると、12月27日の東京IC～吹田IC間のETC料金は片道1万840円です。走行距離は約500キロメートルのため、燃費12キロメートル/リットルの車で必要なガソリンは約42リットル、ガソリン単価を1リットルあたり160円とすると7000円前後になります。

両方を合わせると、片道は約1万7000円、往復で3万5000円ほどです。車での移動は、人数が増えても価格が変わらないため、家族連れには大きなメリットがあります。荷物が多くても追加料金がかからず、現地で車を使える点も便利です。

一方で、年末年始は大規模な渋滞が避けられない傾向があります。運転者の負担も大きいため、「費用は安いが時間の読みづらさが最大のデメリット」といえるでしょう。また、帰省先に駐車場代がかかる場合は、別途費用として想定しておく必要があります。



年末年始の“最もお得”はどれ？

年末年始の東京～大阪間を家族4人で移動する場合、最も費用を抑えられるのは自家用車で、往復約3万5000円です。次に新幹線が約9万円、飛行機は約20万円と最も高くなります。

費用だけで比較すれば「自家用車が最安」という結果は明確ですが、渋滞で時間が読みにくい点がデメリットです。時間の確実性を求めるなら新幹線、移動時間の短さを優先するなら飛行機が向いています。家庭の優先順位に合わせて選ぶことが大切です。



