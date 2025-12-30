菅井友香、胸元のぞくキャミ姿公開「目を奪われる」「大人っぽい雰囲気で素敵」と悶絶の声
【モデルプレス＝2025/12/30】女優の菅井友香が、12月29日までに自身のInstagramを更新。2026年2月14日に発売される写真集「たびすがい」（ワニブックス）とカレンダー「よるすがい」のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】30歳元坂道キャプテン「破壊力すごい」胸元チラリの肌見せショット
菅井は「座間味島を旅しました」とつづり、オフショットを複数枚投稿。照明が灯る室内で撮影された写真では、胸元がざっくりと開いたキャミソールを身に着けた姿を披露した。また、猫との2ショットや頭の下に手を入れてリラックスする姿を収めた写真も公開している。
この投稿に、ファンからは「女神様みたい」「目を奪われる」「破壊力すごい」「大人っぽい雰囲気で素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆菅井友香、胸元のぞくキャミ姿披露
◆菅井友香の投稿に反響
