LE SSERAFIM・カズハ＆IVE・レイ、日本人K-POPアイドルの“仲良し2SHOT”が話題！「美しすぎ」【PHOTO】

LE SSERAFIMのカズハとIVEのレイが、仲睦まじい姿を披露した。

【写真】「伝説だ」レイ、意外な“ボリューム感”

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真は、12月25日に開催された『2025 SBS歌謡大典』に出演した際のオフショットだ。

写真のカズハは、黒を基調としたワンショルダーのミニドレスを着用。ドレス前面にはビジューやスタッズ風の装飾があしらわれており、片側の大胆なスリットからは、すらりと伸びた美脚があらわになっている。

また、別の写真ではIVEのレイと自撮りをするツーショットも収められている。仲良くピースサインやウインクを決める様子が印象的で、日本人K-POPアイドル同士の交流にファンの関心が集まった。

実際にこの投稿を見たファンからは、「美しすぎ」「2人がもっと仲良くなりますように」「とってもかわいい2人！」「ありがたや〜」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

（写真＝カズハInstagram）カズハ（左）とレイ

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、12月31日にアメリカ最大級の年越し番組『Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026』に出演する予定だ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。