３０日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１６．４１ポイント（０．４５％）高の２５７５１．６４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５９．５９ポイント（０．６７％）高の８９５１．３０ポイントと反発した。売買代金は９６５億３７４０万香港ドルに縮小している（２９日前場は１２６４億１４９０万香港ドル）。

中国の経済政策が改めて材料視される流れ。先週末に開かれた全国財政工作会議では、「より積極的な財政政策を実施する方針」が示された。また、市場では、早ければ年明け１月にも預金準備率や政策金利が引き下げられるとの見方が広がっている。政策の恩恵を受けやすい銘柄に買いが先行した。

もっとも、上値は限定的。様子見ムードも漂っている。香港市場は大みそかのあす３１日が半日立ち会い（本土市場は通常取引）で、年始は香港が１月１日に休場、本土が１〜２日に休場となる。また、中国では３１日に国家統計局などによる１２月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩ、民間が集計する１２月のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩが公表される予定だ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が６．９％高、石油生産大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ：８８３／ＨＫ）が４．２％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．２％高と上げが目立った。ネットや半導体などテック株の上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は１．１％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が９．２％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が１．９％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が１．７％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１．４％ずつ上昇した。当局は先端半導体の国産化を急ぐ方針を示している。また、人工知能（ＡＩ）ブームは来年も続くとの見方も優勢だ。

自動車や家電の銘柄も物色される。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が２．５％高、吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が２．２％高、創維集団（７５１／ＨＫ）が２．８％高、美的集団（３００／ＨＫ）が１．３％高で前場取引を終えた。中国当局が買い替え補助継続で消費を刺激する方針を示す中（補助対象の範囲については、調整・最適化が行われる見通し）、恩恵を受けるとの思惑が広がっている。

半面、マカオ・カジノの銘柄はさえない。美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が３．７％、新濠国際発展（２００／ＨＫ）が３．５％、金沙中国（１９２８／ＨＫ）が２．３％、澳門博彩ＨＤ（８８０／ＨＫ）が１．６％ずつ下落した。

他の個別株動向では、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が５．２％安。世界的な人気商品「ラブブ」の一部製品が中古市場で価格が急落していると伝わり、人気に陰りがみえたと不安視された。

本土マーケットは１０日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１０％安の３９６１．２１ポイントで前場の取引を終了した。不動産が安い。医薬、金融、公益、食品飲料なども売られた。半面、資源・素材は高い。自動車、半導体、軍需産業も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）