◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級9位・井岡一翔(志成)＜12回戦＞同級11位 マイケル・オルドスゴイッティ(ベネズエラ)（2025年12月31日 東京・大田区総合体育館）

バンタム級転向初戦に臨む世界4階級制覇の井岡一翔（36＝志成、31勝16KO4敗1分け）が30日、都内のホテルで前日計量に臨み、リミットの53.5キロでパスした。対戦相手のマイケル・オルドスゴイッティ（24＝ベネズエラ、15勝14KO1敗）は200グラム軽い53.3キロだった。

井岡は24年7月、フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）とのWBA＆IBF世界スーパーフライ級王座統一戦に敗れて世界王座から陥落。25年5月のマルティネスとの再戦に敗れており、再起戦でバンタム級初戦に臨む。

階級アップで感じたことを問われた井岡は「僕は幼少期からボクシングと向き合ってつくり上げてきたタイプ。そこで最低限のパワーやスピードにアプローチするという考え方だったんですけど、体の使い方を勉強するときに“まだまだこういうふうに使える、こういうパンチが、バランスが取れるんじゃないか”と。単純にウエートトレーニングをして筋力をつけるだけじゃなく、つけた筋肉を力としてパワーを出せるかという部分に目線をやることはなかった」とコメント。「それを痛感した時に、自分って、もっと体のここを意識したらこういう動きができるなかと感じられたので、それを続けることでもっと伸びていくと感じている」と手応えを口にした。

意識が変わったことで“新たな気づき“もあった。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が先日のサウジ興行で行っていたウオーミングアップの映像を見て「こういう力を出すためにこういう動きをしているんだな、彼はこうやってるからスピードや瞬発力が出てるんだな」と感じるようになったという。「勉強ですよね。勉強することで知識を増やして、体に感じることで、それが動きになってくるということです」と力説した。