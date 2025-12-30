タレントの藤井隆（53）が30日までに自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの乙葉（44）との2ショットを披露した。

藤井は「ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋『ザ・グランコート』にて『お昼のディナーショー』無事に開催することができました！」と報告し、「ご来場いただいた皆さま本当にありがとうございました！そしてANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋のスタッフの皆さまがあたたかく迎えてくださったおかげでご来場いただいた皆さまと楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました」と乙葉との2ショットを披露。

さらに「ふたりで他愛もない話しをしてしまう場面もあって大変失礼しました！これに懲りずこれからも応援していただけたらありがたいです。ボクがふしぎなポーズをしている写真も添えてみます」とステージ上での様子も公開した。

フォロワーからは「今回もめちゃくちゃ楽しかったです！」「素敵なご夫婦」「他愛もない話を聞ける時間は最高で最強な“推し活”なのです」「大好きなご夫婦です」「とっても幸せな時間をありがとうございました」といった反響が寄せられている。