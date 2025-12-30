「JRAどうした、本当に素晴らしいよ…」『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌を使った“公式”動画が公開…「粋なことやってくれる」
日本中央競馬会（JRA）は29日、2025年の名場面をまとめた動画を公式YouTubeチャンネルに公開。TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌が使われ、話題となっている。
【動画】JRAが公式公開 『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌にのせて2025年の名シーン
「2025年の名場面をもう一度 〜あのレースの感動を再び〜」と題した動画で、「2025年もGIレースの大舞台で数々の名勝負、感動のシーンが生まれました。TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌、『ファンファーレ／玉置浩二』にのせて2025年GIレース名場面をどうぞ」とメッセージ。
約3分半の動画では、有馬記念までの全GIのほか、「世界最高峰のレースで日本馬が歴史に名を刻みました」と海外レースも紹介。名シーンの数々に「ファンファーレ」が歌声とメロディーが重なった。
ファンからは「JRA、粋なことやってくれる」「この曲は反則だろ」「もうこれ名誉テーマソングでいいよ」「こういう動画が公式から上がるとは」「JRAどうした、本当に素晴らしいよ…」など、多数のコメントが寄せられている。
『ザ・ロイヤルファミリー』は、早見和真氏の同名小説を実写ドラマ化。人と競走馬が20年にわたって紡ぐ夢と絆を描いた作品で、TBS系日曜劇場枠で放送された。ドラマ版では妻夫木聡が主人公・栗須栄治を演じ、佐藤浩市、松本若菜、目黒蓮、黒木瞳らが共演。実際の競馬場で撮影されたレースシーンや、玉置の主題歌「ファンファーレ」も話題を集めた。
【動画】JRAが公式公開 『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌にのせて2025年の名シーン
「2025年の名場面をもう一度 〜あのレースの感動を再び〜」と題した動画で、「2025年もGIレースの大舞台で数々の名勝負、感動のシーンが生まれました。TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌、『ファンファーレ／玉置浩二』にのせて2025年GIレース名場面をどうぞ」とメッセージ。
ファンからは「JRA、粋なことやってくれる」「この曲は反則だろ」「もうこれ名誉テーマソングでいいよ」「こういう動画が公式から上がるとは」「JRAどうした、本当に素晴らしいよ…」など、多数のコメントが寄せられている。
『ザ・ロイヤルファミリー』は、早見和真氏の同名小説を実写ドラマ化。人と競走馬が20年にわたって紡ぐ夢と絆を描いた作品で、TBS系日曜劇場枠で放送された。ドラマ版では妻夫木聡が主人公・栗須栄治を演じ、佐藤浩市、松本若菜、目黒蓮、黒木瞳らが共演。実際の競馬場で撮影されたレースシーンや、玉置の主題歌「ファンファーレ」も話題を集めた。