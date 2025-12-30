サッカー・Jリーグ、J3の福島ユナイテッドFCは30日、三浦知良選手が横浜FCから期限付き移籍で加入すると発表しました。

「キングカズ」の愛称で親しまれる三浦選手は、15歳で海を渡りブラジルでプレー。帰国後、ヴェルディ川崎ではJリーグ初代MVPを獲得すると、その後はイタリアをはじめ様々な海外リーグを渡り歩きました。

今季はJFLのアトレチコ鈴鹿でプレーした三浦選手。58歳にして5年ぶりのJ復帰を果たし、プロ41年目のシーズンを迎えます。三浦選手は2026年1月10日以降にチームに合流予定で、移籍期間は6月30日までの半年間となっています。

三浦選手はクラブを通じ、「サッカーに対する情熱は、年齢を重ねても変わることはありません。福島でプレーする機会をいただけたことに深く感謝すると共に、福島ユナイテッドFCの一員として熱く戦います」とコメントを発表しています。

◇コメント全文

このたび、福島ユナイテッドFCへの移籍が決まり、新たなチャレンジを迎えることとなりました。

まず、福島ユナイテッドFCに所属する選手、スタッフ、ファン、サポーター、パートナー企業、地域のみなさまに対し、チームに貢献できるよう全力でプレーすることをお約束いたします。

サッカーに対する情熱は、年齢を重ねても変わることはありません。

福島でプレーする機会をいただけたことに深く感謝すると共に、福島ユナイテッドFCの一員として熱く戦います。みんなで新たな歴史を一緒に築いていきましょう！