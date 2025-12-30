【Anker】2025年最も選ばれたポータブル電源は？ トップ5発表！ 1位は「価格以上の安心感と満足感」
Anker Japanは、2025年1月1日〜12月1日までの販売実績に基づき「Ankerベストセラーランキング2025」を公開しました。公式オンラインストアやAmazon、楽天市場などの実績を合計したものです。本記事では、多くのユーザーに支持されたポータブル電源部門のトップ5を紹介します。
【画像】トップ3の製品一覧
ポータブル電源部門トップ3製品第3位は「Anker Solix C800 Portable Power Station」。停電時の緊急事態でも実際に使えたというレビューがあります。切実な場面での信頼性が高いようです。第2位の「Anker Solix C300 Portable Power Station」は、コンパクトながら十分な出力を備え、ストラップ付きで持ち運びやすい点が万能モデルとして評価されました。第1位は「Anker Solix C1000 Portable Power Station」でした。高い質感と正確な残量表示、多くの出力ポートを備え、キャンプや停電時でも家電が動かせるため「価格以上の安心感と満足感」があるよう。
4位と5位にランクインした注目モデル第4位は、容量アップを実現した「Anker Solix C1000 Gen 2」です。第5位には、キャンプライトとポールが付属し、災害時にも役立つ「Anker Solix C800 Plus」がランクインし、独自の付加価値が評価されました。(文:All About ニュース編集部)
