【ひらがなクイズ】共通する「2文字」は？ 天気にまつわる言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日本の美しい自然や暮らしに関わる言葉が集まりました。空欄を埋めていくと、どこか懐かしい景色が頭の中に広がっていくはずです。
□□どい
□□ざけ
□□やどり
□□のがわ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あま」を入れると、次のようになります。
あまどい（雨樋）
あまざけ（甘酒）
あまやどり（雨宿り）
あまのがわ（天の川）
空から降る「雨」に関連する言葉の中に、夜空の「天（あま）」や、味覚の「甘（あま）」が混ざっているのが面白いポイントですね。このように、同じ「あま」という音でも、漢字にすると全く異なる意味を持つ言葉を繋げるクイズは、柔軟な連想力を養うのに最適です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の美しい自然や暮らしに関わる言葉が集まりました。空欄を埋めていくと、どこか懐かしい景色が頭の中に広がっていくはずです。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□どい
□□ざけ
□□やどり
□□のがわ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：あま正解は「あま」でした。
それぞれの言葉に「あま」を入れると、次のようになります。
あまどい（雨樋）
あまざけ（甘酒）
あまやどり（雨宿り）
あまのがわ（天の川）
空から降る「雨」に関連する言葉の中に、夜空の「天（あま）」や、味覚の「甘（あま）」が混ざっているのが面白いポイントですね。このように、同じ「あま」という音でも、漢字にすると全く異なる意味を持つ言葉を繋げるクイズは、柔軟な連想力を養うのに最適です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)