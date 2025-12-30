4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。雨の日の風景や、夜空に輝くあの名前など、風情ある言葉が並びます。1分以内にすべてを完成させて、心を落ち着かせながら脳を活性化させましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日本の美しい自然や暮らしに関わる言葉が集まりました。空欄を埋めていくと、どこか懐かしい景色が頭の中に広がっていくはずです。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□どい
□□ざけ
□□やどり
□□のがわ

正解：あま

正解は「あま」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あま」を入れると、次のようになります。

あまどい（雨樋）
あまざけ（甘酒）
あまやどり（雨宿り）
あまのがわ（天の川）

空から降る「雨」に関連する言葉の中に、夜空の「天（あま）」や、味覚の「甘（あま）」が混ざっているのが面白いポイントですね。このように、同じ「あま」という音でも、漢字にすると全く異なる意味を持つ言葉を繋げるクイズは、柔軟な連想力を養うのに最適です。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)