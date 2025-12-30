俳優の稲垣吾郎さん主演で2026年２月から上演される舞台『プレゼント・ラフター』（PARCO劇場ほか）のビジュアルが発表された。

同作は、1942年の初演以来、英国で繰り返し上演されてきたラブコメディ。20世紀英国を代表するマルチアーティスト、ノエル・カワードの半自伝的作品で、稲垣さんが演じる俳優のギャリーは、自己愛が強くて面倒くさい、でもどこか憎めない人物。

ギャリーの妻役には、俳優の倉科カナ。さらに、黒谷友香、広岡由里子、浜田信也、桑原裕子ほか、ギャリーを取り巻く個性的な人物を実力派の俳優陣が演じる。

＜あらすじ＞

舞台は高級アパートメントの一室。

実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優ギャリー。

だが彼は人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐れを抱え、私生活でも演技をしてしまう。

まもなく海外ツアーへ出発する彼の元を次から次へと個性的な面々が訪ねて来て、騒動を巻き起こし・・・。

久々の大人のラブコメディ

主演：稲垣吾郎さんコメント

10年ぶりに、新しくなったPARCO劇場に立てること、心待ちにしています。

久々に大人のラブコメディを演じることが今から楽しみです。ぜひご期待ください。

演出：小山ゆうなさんコメント

昨年ご一緒した「ワタシタチはモノガタリ」のプロデューサーチームお二人から、長年上演を目指してきた稲垣吾郎さん主演の「プレゼント・ラフター」のお話を伺った時にとてもワクワクしました。

パルコ劇場で、稲垣吾郎さんをはじめ個性あふれる素敵な俳優さんたちと、信頼するクリエイターチームとともに、創作できることを楽しみにしております。

スタッフ・キャスト全員で、多才で、ファッションリーダーで、天才的センスのノエル・カワードから溢れ出たウィットに富んだ作品の魅力を日本のお客様にしっかりお届けできるよう稽古します。