長友佑都、決意を込めた４文字。FC東京が契約更新を発表。自身５度目のW杯出場を目ざす
不屈の39歳。まだまだ走り続ける。
FC東京は12月30日、長友佑都とJ１百年構想リーグ期間の契約更新に合意したことを発表した。
2008年にFC東京でプロのキャリアをスタートさせた長友は、イタリアのチェゼーナとインテル、トルコのガラタサライ、フランスのマルセイユでプレーし、21年９月にFC東京に復帰。25シーズンは27試合に出場した。
日本代表では144試合・４得点を記録する鉄人は、自身５度目のワールドカップ出場を目ざす。契約更新のリリースで長友は一言、「正面突破」とコメントした。
またクラブは同じタイミングで、東慶悟の契約更新も発表。背番号10は「このチームで14シーズン目を迎えることを本当に嬉しく思います！感謝しかありません！その感謝の気持ちを胸に半年間プレーしたいと思います！」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
