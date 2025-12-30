FC東京との契約更新が発表された長友。写真：永島裕基

写真拡大

　不屈の39歳。まだまだ走り続ける。

　FC東京は12月30日、長友佑都とJ１百年構想リーグ期間の契約更新に合意したことを発表した。

　2008年にFC東京でプロのキャリアをスタートさせた長友は、イタリアのチェゼーナとインテル、トルコのガラタサライ、フランスのマルセイユでプレーし、21年９月にFC東京に復帰。25シーズンは27試合に出場した。
 
　日本代表では144試合・４得点を記録する鉄人は、自身５度目のワールドカップ出場を目ざす。契約更新のリリースで長友は一言、「正面突破」とコメントした。

　またクラブは同じタイミングで、東慶悟の契約更新も発表。背番号10は「このチームで14シーズン目を迎えることを本当に嬉しく思います！感謝しかありません！その感謝の気持ちを胸に半年間プレーしたいと思います！」と意気込んだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集

 